Luzerner Kantonsrat: Zweite Lesung des Wasserbaugesetzes ist auf gutem Weg Die Kommission Verkehr und Bau des Luzerner Kantonsrats heisst die Abrechnung über den Bau des Autobahnzubringers Rontal gut und stimmt der Revision Wasserbaugesetz in zweiter Beratung zu.

(pd/fi) Die Kommission Verkehr und Bau (VBK) stimmt der Totalrevision des Wasserbaugesetzes in zweiter Beratung einstimmig zu. Sie beantragt aber, bauliche Massnahmen so zu gestalten, dass nicht nur Hochwasser, sondern auch Niedrigwasser mitberücksichtigt wird. Da die Gegenfinanzierung der Aufgabenumverteilung beim Wasserbaugesetz noch nicht gesichert ist, will die VBK das Inkrafttreten des Gesetzes weiterhin in der Hand des Kantonsrates behalten.

Ferner hat die Kommission die Abrechnung über den Autobahnzubringer Rontal einstimmig gutgeheissen. Der Bau kostete rund 108 Millionen Franken, der bewilligte Kredit wurde um gut 7 Millionen unterschritten.