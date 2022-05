Luzerner Kantonsspital Entscheidung um Spitalstandort in Sursee verzögert sich weiter: Standort Münchrüti wird geprüft Nachdem der Regierungsrat eigentlich entschieden hatte, das Spital am bisherigen Standort zu belassen, wird nun der Standort Münchrüti geprüft. Der Kanton wird deshalb erst im Jahr 2023 einen Entscheid fällen.

Der Kanton Luzern wird analysieren, ob der Standort Münchrüti für das Kantonsspital Sursee in Frage kommt. Dies teilt das Finanzdepartement am Montagmorgen mit, nachdem der Regierungsrat im April 2020 eigentlich bereits entschieden hatte, das Surseer Kantonsspital am aktuellen Standort auszubauen.

Grund für die weitere Evaluation ist, dass der Stadtrat Sursee im Herbst den Kanton darum gebeten hatte, den Standort Münchrüti in Betracht zu ziehen. Auf dem Areal im Industriegebiet Sursees könnte auch das Haus für Pflege und Betreuung «Seeblick» realisiert werden, welches sich aktuell auf dem Spitalareal befindet.

Luzerner Kantonsspital Sursee mit Haus «Seeblick», Haus für Pflege und Betreuung Spital und Pflegeheim. Bild: Nadia Schärli (Sursee, 1. Januar 2021)

Neben dem neu in Frage kommenden Standort Münchrüti, setzt der Kanton weiterhin auch auf die weitere Analyse des bisherigen Standorts sowie der Schwyzermatt in Schenkon. Damit verzögert sich der definitive Entscheid des Kantons: Der Luzerner Regierungsrat geht gemäss Mitteilung davon aus, dass die Resultate der Evaluation im Jahr 2023 vorliegen werden.