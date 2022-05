Luzerner Kantonsspital Grüne fordern Erneuerung des Standorts Wolhusen ohne weitere Verzögerungen Die Diskussion rund um das Spital Wolhusen halten unvermindert an. Für die Fraktion Grüne / Junge Grüne ist klar: Der Standort soll erhalten bleiben.

«Der Staat und staatsnahe Institutionen müssen die stationäre Grundversorgung auch in den ländlichen Regionen sicherstellen. Alle Bürgerinnen und Bürger des Kantons Luzern haben unabhängig vom Wohnort Anspruch auf eine hochstehende und niederschwellig zugängliche medizinische Grundversorgung», schreibt die Kantonsratsfraktion Grüne / Junge Grüne in einer Mitteilung. Deshalb halten die Grünen am Standort Wolhusen des Luzerner Kantonsspitals (Luks) fest.

So soll der Neubau des Luks Wolhusen aussehen. Visualisierung PD

Mit einer Erheblicherklärung der Motion Steiner Bernhard und Mitunterzeichnenden über die medizinische Grundversorgung in der Luzerner Spitallandschaft befürchten die Grünen eine jahrelange Ausarbeitung und Behandlung des Gesetzes. Somit zeichne sich ab, dass es zu einer Blockade in der weiteren notwendigen Planung des LUKS kommen würde. Die Grüne-Fraktion lehne weitere politische Umwege ab und werde deshalb eine teilweise Erheblicherklärung grossmehrheitlich unterstützen. (zim)