Luzerner Kantonsspital: Neuer Chefarzt Unfallchirurgie Der Spitalrat hat den Deutschen Matthias Knobe zum neuen Chefarzt und Leiter der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie ernannt.

Matthias Knobe. (Bild: PD)

Knobe ist 44-jährig und stammt aus Aachen. Er hat seine Ausbildung an den Universitätskliniken Bonn und Aachen absolviert, teilt das Luks mit. Bei Letzterer ist er seit 2012 Leitender Oberarzt. Knobe wird seine Stelle am 1. Februar antreten. Bis dahin wird der aktuelle Chefarzt Unfallchirurgie, Reto Babst, seine Tätigkeit weiterführen. Im Februar wird dann Babst in Pension gehen. (pd/jon)