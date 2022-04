Luzerner Kantonsspital Regierung will Angebot im Neubau Wolhusen nun doch erweitern – aber nicht gesetzlich verankern Eine breitabgestützte Motion will den Leistungsabbau am Neubau des Spitals Wolhusen verhindern. Der Regierungsrat schreibt nun, er sei dazu bereit, das geplante Leistungsangebot «wesentlich zu erweitern». Konkret wird er dabei aber nicht.

So soll der Neubau des Luks Wolhusen aussehen. Visualisierung: PD/Luzerner Kantonsspital

Der geplante Angebotsabbau im Neubau des Luzerner Kantonsspitals (Luks) am Standort Wolhusen stiess auf viel Unmut. So unterzeichneten etwa mehr als die Hälfte aller Kantonsratsmitglieder eine im Juni 2021 von Bernhard Steiner (SVP, Entlebuch) eingereichte Motion. Darin fordern die Parlamentarierinnen und Parlamentarier von SVP, FDP, Mitte, SP und Grünen den Regierungsrat dazu auf, auf den Leistungsabbau zu verzichten und den Umfang der medizinischen Grund- und Notfallversorgung im Spitalgesetz zu verankern. Nun liegt die Antwort der Exekutive vor.

Der Regierungsrat erklärt sich darin dazu bereit, das Leistungsangebot gegenüber den im Frühling 2021 kommunizierten Vorstellungen «wesentlich zu erweitern». Inwiefern geht aus der – auf den ersten Blick umfassenden – Vorstossantwort jedoch nicht hervor.

In ihren Ausführungen weist die Regierung immer wieder auf die «sehr raschen Entwicklungen im Gesundheitswesen» und die damit verbundenen Unsicherheiten hin. Statt von konkreten Plänen ist von einem Zielbild die Rede. Denn es sei «falsch, jetzt schon alle Details betreffend des Angebots im künftigen Spital zu regeln». Vielmehr sollen zum jetzigen Zeitpunkt «nur jene Fragen geklärt werden, die notwendig sind, damit das Spital gebaut werden kann», heisst es weiter. Das Gebäude müsse sodann «möglichst viele spätere Veränderungen» zulassen.

Gesetzesverankerung wäre «gefährlich»

Deutlich klarer äussert sich die Regierung zur Forderung nach einer Gesetzesänderung: «Das in der Motion vorgeschlagene Leistungsangebot für die beiden Luks-Standorte Wolhusen und Sursee in einem Gesetz zu verankern, erachten wir nicht für sinnvoll und auch für gefährlich.» Denn so müssten die Disziplinen «auch dann angeboten werden, wenn beispielsweise nicht genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen, um sie an allen drei Standorten anbieten zu können». Konkret heisse das etwa, dass Luzern Intensivbetten schliessen müsste, wenn es nicht mehr genügend Fachkräfte hätte, um an allen drei Standorten die Intensivstationen zu betreiben. Dies hätte dann Absagen von bestimmten Operationen, zum Beispiel in Bereichen wie Herz- oder Tumorchirurgie, so das weitere von der Regierung gezeichnete Szenario. Zudem könne das Angebot mit einer gesetzlichen Verankerung «nicht immer wieder und rasch bedarfsgerecht angepasst werden».

Im Planungsbericht über die Gesundheitsversorgung im Kanton Luzern will die Regierung dem Kantonsrat ein separates Kapitel über das künftige Leistungsangebot an den verschiedenen Luks-Standorten unterbreiten. Der nächste Planungsbericht soll dem Parlament voraussichtlich bis Ende 2023 oder Anfang 2024 zur Beratung vorgelegt werden. Steiners Vorstoss behandelt der Kantonsrat voraussichtlich in der Mai-Session.