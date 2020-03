Video Luzerner Kantonsspital stellt auf Notfallbetrieb um Alle nicht dringlichen Operationen am Luks werden auf unbestimmte Zeit gestoppt, die Zahl der Intensivplätze soll erhöht werden.

Anmeldungsstation auf der Isolierungsstation im Luks.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. März 2020)

Um personelle und infrastrukturelle Ressourcen für Corona-Fälle zur Verfügung zu haben, wechselt das Luzerner Kantonsspital (Luks) per 17. März in den Notfallbetrieb. Wie das Luks mitteilt, werden alle nicht dringlichen Eingriffe bis auf Weiteres gestoppt, Operationssäle reduziert und Intensivplätze sukzessive erhöht. Dies betrifft alle Standorte, also Luzern, Sursee und Wolhusen.

Der Krisenstab des Luks gehe davon aus, dass die am Coronavirus erkrankten Fälle, die hospitalisiert werden müssen, in den nächsten Wochen weiter stark ansteigen. Die möglichst gute Bewältigung dieser Pandemie verlange von den Spitälern einen sehr gezielten Umgang mit Ressourcen über eine lange Zeit.

Luks-CEO Benno Fuchs zum Notfallbetrieb:

Diese Massnahme ist unter anderem verbunden mit einer Reduktion von Operationssälen und Ambulatorien, heisst es in der Mitteilung. Ausgenommen seien Notfälle und dringliche Operationen, die nach medizinischen Kriterien individuell zu bestimmen seien. Die medizinische Notfallversorgung der Bevölkerung sei damit weiterhin sichergestellt. Die betroffenen Patientinnen und Patienten werden einzeln informiert und je nach Kapazität aufgeboten.