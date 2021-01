Kantonsrat Luzerner Kantonsspital will die Intensivbetten dauerhaft um einen Drittel erhöhen Die Coronakrise zeigt: Die 54 zertifizierten Intensivbetten im Kanton Luzern sind zu knapp. Das Kantonsspital will deshalb ausbauen. Eine Knacknuss ist das Personal.

Die Schliessung der Skigebiete stiess im Entlebuch auf viel Unverständnis. Als Grund gab die Regierung insbesondere die Überlastung der Intensivpflegestationen an. Die beiden Kantonsrätinnen Vroni Thalmann-Bieri (SVP) und Sabine Wermelinger (FDP), beide aus Flühli, wollten deshalb in Vorstössen von der Regierung Genaueres zur Lage in den Spitälern wissen.

Das Spitalzentrum des Luzerner Kantonsspital (hinten) und das Zentrum für Intensivmedizin (vorne). Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. November 2019)

Die Antwort der Regierung ist deutlich: «Der Engpass während der Pandemie war und ist ganz klar die Intensivstation.» Das Luzerner Kantonsspital werde deshalb seine Kapazitäten für schwersterkrankte und schwerstverletzte Intensivpatientinnen und -patienten sukzessive ausbauen. «Vorgesehen ist vorerst die Erhöhung von 22 auf 24 Betten, möglichst noch in diesem Jahr, und nach umfassenden baulichen Massnahmen dauerhaft von 24 auf 33 Betten.»

Anästhesie muss Intensivpflege unterstützen

Massgebend für den Erfolg sei aber die Rekrutierung der hochqualifizierten Fachkräfte im ärztlichen Bereich und in der Fachpflege. «Dies ist aktuell kaum möglich, der Markt ist ausgetrocknet.» Sodann erfordere die Ausbildung von Fachpersonal je nach Vorbildung zwei bis zehn Jahre. «Der Personalbedarf kann aktuell nur dadurch abgedeckt werden, indem qualifiziertes Fachpersonal der Anästhesie die Intensivmedizin unterstützt», schreibt die Regierung.

Dies wiederum gehe auf Kosten der Operationskapazitäten für erkrankte und verletzte Personen, sie betrage am Kantonsspital derzeit nur rund 60 Prozent. «Insgesamt mussten bereits knapp tausend Operationen verschoben werden», sagte Regierungsrat Guido Graf am Dienstag in der Kantonsratssession. In der Hirslanden Klinik St. Anna seien die Operationskapazitäten ebenfalls stark reduziert. In beiden Spitälern müsse seit Wochen nach medizinischer Wichtigkeit und Dringlichkeit triagiert werden. Graf sagte weiter, Covid-Patienten müssten sehr lange betreut werden. «Konkret heisst das, es müssen pro Corona-Patient sechs bis sieben Herzoperationen verschoben werden.»

Gefahr von Kündigungen besteht auch nach der Pandemie

Die Situation beim Pflegepersonal sei angespannt, das Risiko von Erschöpfung, Kündigungen und beruflicher Neuorientierung sei stark gegeben, sowohl in der Pflege als auch bei der Ärzteschaft. «Die Gefahr besteht nicht nur während der anhaltenden Covid-19-Phase, sondern besonders auch nach der Pandemie.» Die Spitäler seien daher bestrebt, die Belastung der Fachkräfte auf möglichst vertretbarem Niveau zu halten.

Das Personal leiste grossen Einsatz mit Überstunden, sagte Graf und nannte ein Beispiel aus dem Spital Sursee: «Die Intensivpflegeplätze müssen aktuell zwei Wochen lang von sechs auf drei Betten reduziert werden, weil sich beim Personal wegen der hohen Belastung gesundheitliche Probleme ergeben haben.»

Insgesamt gibt es im Kanton Luzern 54 zertifizierte Intensivplätze. Davon sind 34 am Kantonsspital beziehungsweise 22 in Luzern und je 6 in Sursee und Wolhusen. Ebenfalls über 6 verfügt die Hirslanden-Klinik St. Anna, 14 das Schweizerische Paraplegiker-Zentrum in Nottwil. Von den 22 zertifizierten Intensivplätzen am Kantonsspital in Luzern stehen aktuell 10 Plätze für Covid-19-Patienten und 12 Plätze für Non-Covid-Patienten zur Verfügung.