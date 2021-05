Luzerner Kapellbrücke Wodka statt Sackmesser – darum ändert der Souvenirshop temporär sein Sortiment Nach Monaten der coronabedingten Schliessung geht am Dienstag der Souvenirshop beim Wasserturm wieder auf – als Pop-up-Store einer Destillerie aus dem Entlebuch.

Rollläden unten. Seit vergangenem Oktober gilt dies für den Souvenirshop auf der Kapellbrücke beim Wasserturm. Oder besser galt. Denn am kommenden Dienstag geht das Geschäft wieder auf. Doch wer sich hier wie bislang mit Sackmessern, Uhren oder Postkarten eindecken will, ist zumindest vorübergehend an der falschen Adresse. Stattdessen sind in den Schaufenstern nun Flaschen und Verpackungen mit Schweizer Spirituosen wie etwa Obstbrände, Wodka oder Gin ausgestellt.

Noch immer gibt es auf der Kapellbrücke Schweizer Souvenirs, einfach etwas andere als bisher. Bild: hor

Der Souvenirshop ist jetzt ein Pop-up-Store der Destillerie Studer, die ihren Sitz in Escholzmatt hat. «Wir führen mit unserem Schweizer Edelbrand-Sortiment die Swissness-Tradition des Souvenirshops weiter – dieser setzt ebenfalls auf möglichst in der Schweiz hergestellte Produkte», sagt Junior-CEO Jonathan Schönberger.

80 Prozent der Kundschaft sind asiatische Touristen

Die Zusammenarbeit kommt nicht von ungefähr. Schönberger und Souvenirshop-Eigentümer Mischa Palmers kennen sich privat. Kommt dazu: Die Destillerie Studer sucht schon länger nach einer Präsenz in der Stadt Luzern. Dem Souvenirshop wiederum fehlt pandemiebedingt die Kundschaft – 80 Prozent davon sind asiatische Touristen. Warum nicht gemeinsame Sache machen? Auf der Kapellbrücke sind derzeit vor allem Schweizer Touristen unterwegs – genau diese hat Schönberger im Visier als neue Kunden. Innerhalb von wenigen Wochen setzten die beiden ihre Idee in die Tat um.

Über die temporäre Lösung ist Souvenirshop-Eigentümer Palmers aus drei Gründen froh: Erstens könnten so seine Angestellten wieder arbeiten – eine Einführung ins Destillerie-Sortiment haben sie bereits hinter sich. Allerdings gilt dies nur für zwei der sechs Mitarbeitenden. Die anderen musste Palmers entlassen. Zweitens könne er so einen Teil der Mietkosten decken. Drittens sei es gut fürs Stadtbild, wenn die Rollläden eines so prominent gelegenen Geschäfts wieder offen seien. Er sagt:

«Immerhin sind wir mit über 150 Jahren der wohl älteste Souvenirshop der Schweiz.»

Palmers hatte im vergangenen Sommer zwar geöffnet, doch Schweizer Touristen seien nicht so an Victorinox-Messern oder Trauffer-Kühen interessiert wie die Asiaten. Ob sie dafür auf die Edelbrände von Studer fliegen, wird sich zeigen. Wie lange das Pop-up-Angebot dauern soll, ist ohnehin noch offen. Schönberger sagt es so: «Wenn es nicht läuft, beenden wir das Experiment nach ein paar Monaten wieder. Wenn es ankommt, bleiben wir, solange wir können.» Denn für Palmers ist klar, dass die Rückkehr ins angestammte Souvenirshop-Business kommen wird. Die Frage ist bloss, wann. Er sagt: «Mit einer Erholung des internationalen Tourismus rechne ich frühestens im Frühling 2022.»