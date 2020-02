Luzerner Kriminalgericht zeigt keine Milde für jungen Motorradraser – und schickt ihn ins Gefängnis

Der Angeklagte fuhr in der Luzerner Agglo mit seinem Töff gleich mehrmals 30 bis 53 Kilometer zu schnell: Das Kriminalgericht verurteilt ihn zu 59 Monaten.



Ein 27-jähriger Deutscher, der in der Luzerner Agglomeration wohnt, fuhr gleich mehrmals zwischen 30 und 53 Kilometer schneller als erlaubt. Gleich 14 Übertretungen konnten ihm von April 2014 bis April 2017 nachgewiesen werden. Vor Gericht zeigte sich der Mann sehr wortkarg. Er sei sich der damaligen Situation nicht mehr sicher und wolle deshalb nichts sagen. Im Schlusswort entschuldigte er sich und betonte er sei «ein guter Mensch». Die Staatsanwaltschaft fordert 42 Monate – der Verteidiger einen Freispruch.

Das Urteil liegt im Dispositiv vor: Das Luzerner Kriminalgericht verurteilt den Mann zu 59 Monaten Gefängnis. Die Strafe ist höher als von der Staatsanwaltschaft beantragt, weil im Strafmass eine vorgängige Strafe von 19 Monaten bedingt widerrufen wurde. Er wurde während der Probezeit erneut straffällig. Zur Haftstrafe kommt eine Geldstrafe von 2600 Franken ­– 20 Tagessätze à 130 Franken – und eine Busse von 800 Franken. Geldstrafe wie auch Busse wurden mit dem Verkauf seines Töffs bereits getilgt. Der Beschuldigten muss nach Absitzen der Strafe Verfahrenskosten von knapp 25 000 Franken zahlen.

Verteidiger gibt positive Prognose

Die schriftliche Urteilsbegründung wird den Parteien noch zugestellt. Gegen das Urteil vom 6. Februar kann Berufung eingelegt werden. Auf Nachfrage sagt der Verteidiger: «Wir gehen in Berufung und sind gespannt auf die schriftliche Urteilsbegründung.» Mehr sagte er nicht dazu. Doch bereits an der Verhandlung machte der Verteidiger Verfahrensfehler geltend.

Denn die Kamera, die beweisen sollte, dass der Beschuldigte gerast ist, wurde bei einer Hausdurchsuchung beim Vater des Angeklagten konfisziert. Das sei unrechtmässig und die Aufnahmen hätten nicht als Beweismittel verwertet werden dürfen, so der Verteidiger und spricht von Beweisausforschung. Er akzeptiert den Videobeweis nicht.

Ein Lehrstück für Schüler

Sein Antrag lautet auf Freispruch und falls eine Haftstrafe ausgesprochen werde, dann höchstens eine über sechs Monate bedingt. Anders als die Staatsanwaltschaft stellt der Verteidiger seinem Mandanten eine positive Legalprognose. Er sei keine Gefahr mehr und seither auch nie mehr gefahren. Auch arbeite er in einer Baufirma und zahle seine Rechnungen. Er lebe in einer Beziehung, sein Alltag sei gefestigt.

An der Verhandlung war auch eine Schulklasse anwesend. In der Pause diskutierten die Schüler die Verhandlung. Für die meisten ein «krasser» Fall, der Angeklagte werde wohl nie mehr fahren. Für die Lehrerin «eine Lehrstück», das in Erinnerung bleibt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.