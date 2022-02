Luzerner Kriminalgericht Vater soll sich an seiner minderjährigen Tochter jahrelang vergangen haben – er will davon nichts wissen Einem 72-jährigen Mann drohen drei Jahre Haft, weil er seine Tochter zwischen ihrem 13. und 20. Lebensjahr sexuell missbraucht haben soll. Am Donnerstag musste er sich vor Gericht verantworten.

Der Beschuldigte stand am Donnerstag vor dem Luzerner Kriminalgericht. Bild: Pius Amrein

Die Vorwürfe wiegen schwer. Ein 72-jähriger Österreicher, der in der Agglomeration Luzern wohnt, soll seine Tochter jahrelang sexuell missbraucht haben. Während die Staatsanwaltschaft drei Jahre Haft mit einem zehnjährigen Landesverweis fordert, plädiert die Verteidigung auf Freispruch.

Um ein Bild des Beschuldigten zu zeichnen, kamen bei der Verhandlung auch bereits verjährte Tätlichkeiten zur Sprache. So soll er seine Tochter schon im Kindesalter geschüttelt, geschubst und geschlagen haben. Weiter habe er mehrfach Geschirr nach ihr geworfen und ihre Hand einmal auf die heisse Herdplatte gedrückt.

Sexuelle Übergriffe als «Geburtstagsgeschenk»

Zur Anzeige gebracht hat die heute 24-Jährige die Dinge, die ab ihrem 13. Lebensjahr bis zu ihrem Auszug im Herbst 2017 – sie nutzte die Ferienabwesenheit ihrer Eltern, um von zu Hause zu fliehen – passiert sein sollen. So sei ihr Vater regelmässig spätabends nach den «10 vor 10»-Nachrichten zu ihr ins Zimmer gekommen – meist nur mit einem Unterleibchen bekleidet, teils noch in Unterhosen. Anfangs habe er sie bloss lange stumm angeschaut. Das habe sie zunächst nicht gestört, da sie dachte, er schaue nach der Katze, die auf ihrem Bett schlief. Doch auch als die Katze jeweils nicht mehr in ihrem Zimmer war, sei der Vater weiterhin nachts an ihr Bett gestanden. Weil sie sich unwohl fühlte, suchte sie Hilfe bei ihrer Mutter – vergebens.

Wenige Wochen später habe er damit angefangen, beim Beobachten die Bettdecke wegzuziehen. In den nächsten nächtlichen Besuchen habe er zusätzlich auch ihr Oberteil bis zum Hals hoch- und die Pyjamahosen mit einem Ruck bis zum Knie runtergezogen. So steigerte sich das Ganze allmählich – ging vom Streicheln ihrer Brüste zum Berühren ihrer Vulva bis zur zeitgleichen Selbstbefriedigung über.

Aus Angst vor ihm habe sie sich bei den Übergriffen jeweils schlafend gestellt. Dem Vater sei aber bewusst gewesen, dass sie die Handlungen mitbekomme – so habe er etwa einmal danach gesagt, dass das jetzt «ihr Geburtstagsgeschenk gewesen» sei und ihr stets gedroht, dass sie ihre Lehre nicht fertigmachen könne und er sie generell nicht mehr finanziell unterstützen würde, wenn sie jemandem davon erzähle.

Kein Geschirr zerschmettert, kein Kind angefasst, keine Alkoholsucht

Diese Schilderungen lassen sich der Anklageschrift entnehmen; die junge Frau war zwar bei der Verhandlung anwesend, wurde allerdings nicht erneut befragt. Vernommen wurde einzig der Beschuldigte, wobei er sich ziemlich wortkarg gab. Er stritt alle Vorwürfe ab und beteuerte mit gelassener Stimme mehrfach, «nichts gemacht» zu haben – weder bei Streit Geschirr zerschmettert zu haben noch je eines seiner Kinder angefasst zu haben.

Die Vorfälle sollen meist dann passiert sein, wenn der Beschuldigte unter Alkoholeinfluss stand. So hätten die Übergriffe nach einer medikamentösen Alkoholentwöhnung mehrere Monate aufgehört. Vor Gericht behauptete der Beschuldigte, nie süchtig gewesen zu sein und die Kur «nur für sich gemacht» zu haben, obwohl sie ihm nachweislich ärztlich verschrieben wurde.

Weil sie sich nicht wehrte, soll es nicht passiert sein

Bei den Plädoyers der Anwälte ging es vor allem um die Frage der Glaubwürdigkeit. Der Verteidiger stellte sich unter anderem auf den Standpunkt, dass es unrealistisch sei, dass die Vorfälle tatsächlich passiert seien. Denn sonst hätte sich die Tochter «ja sicher gewehrt» – dies hätte man spätestens ab dem 16. Lebensjahr von ihr erwarten können. Eine Aussage, gegen die sowohl der Staatsanwalt als auch die Anwältin der jungen Frau protestierten. Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.

Zum Schluss konnte der Beschuldigte nochmals Stellung nehmen. Sein letztes Wort fiel so knapp aus wie schon die Antworten davor: «Ich habe sie nicht geschlagen und auch nicht sexuell belästigt. Das ist alles.» Beim Verlassen des Gerichtssaals suchte er immer wieder den Blickkontakt zu seiner Tochter. Er blieb unerwidert.