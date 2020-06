Luzerner Kriminalrichter verurteilen Messerstecher zu neun Jahren Gefängnis 

Luzerner Polizei nimmt nach Messerstecherei mutmasslichen Täter fest

Zwei Männer sind in Emmenbrücke in einen Streit geraten. Dabei wurde ein Messer eingesetzt. Eine Person erlitt dabei eine Stichverletzung und wurde hospitalisiert. Der mutmassliche Täter wurde noch am gleichen Abend durch die Luzerner Polizei festgenommen.