Luzerner Lovemobile-Organisator: «Dr. Motte legt bei uns auf – die Freude ist riesig»

Dr. Motte, bürgerlicher Namen Matthias Roeingh, gehört zu den prägenden Figuren der elektronischen Musik. Der 59-Jährige sorgte vor 30 Jahren, am 1. Juli 1989, für die erste Loveparade in Berlin mit 150 (!) Teilnehmern – die Mutter aller Technoparaden. Später zog der Anlass Millionen an. Doch als die Loveparade den Demonstrations-Status verlor und etwa für die Strassenreinigung bezahlten musste, gerieten die Organisation in finanzielle Schieflage. 2005 wurde die Marke an neue Besitzer verkauft, ab 2006 hatte Dr. Motte nichts mehr mit dem Anlass zu tun. Die Loveparade wechselte ins Ruhrgebiet, wo sie 2010 ein trauriges Ende fand. In Duisburg starben bei einer Massenpanik 21 Menschen.

Bis heute ist Dr. Motte als DJ unterwegs und produziert Tracks. An der Street Parade hat er schon mehrfach aufgelegt. Er sagt auf Anfrage: «Ich finde es grossartig, wie sich unsere Kultur von den Anfängen bis heute entwickelt hat und dass es nach 30 Jahren noch immer Technoparaden auf der Welt gibt.» Dies sei wichtig, um die elektronische Musikkultur für alle erlebbar zu machen, auch ausserhalb der Clubs und Festivals. Dass er sich nach so vielen Jahren immer noch auf solche Anlässe freut, erklärt Dr. Motte so: «Nun, wir haben ja mittlerweile schon die dritte Generation, die mit elektronischer Musik aufwächst. Das ist für mich als DJ grossartig, weil es im Techno eigentlich keine Altersgrenzen gibt. Bei unseren Partys feiern 20jährige und 70jährige gemeinsam zur gleichen Musik. Keine andere Kultur ist so offen, liberal und tolerant.» (hor)