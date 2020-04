Luzerner Maturanden werden nur schriftlich geprüft Die Maturandinnen und Maturanden im Kanton Luzern werden ihre Ausbildung mit schriftlichen Prüfungen abschliessen. Auf die mündlichen Prüfungen wird verzichtet.

(fmü) Der Kanton Luzern hat entschieden, dass die gymnasialen und Fachmatura-Prüfungen in einem reduzierten Umfang durchgeführt werden. Die schriftlichen Prüfungen an den Luzerner Gymnasien finden wie geplant statt. Auf mündliche Prüfungen wird hingegen verzichtet, schreibt der Kanton am Freitagnachmittag in einer Mitteilung. Für den Fachmittelschul-Ausweis werden reduzierte Prüfungen stattfinden. Die ersten Prüfungen starten am 14. Mai und dauern bis Mitte Juni.

«Damit wählt der Kanton Luzern einen der Situation im Kanton angepassten Weg und ermöglicht es den Maturandinnen und Maturanden, ihre Ausbildung unter den gegebenen Umständen ordnungsgemäss abzuschliessen», heisst es in der Mitteilung. Das Luzerner Vorgehen stehe noch unter dem Vorbehalt des definitiven Beschlusses des Bundesrates, der am 29. April vorliegen soll.

Hygienische Schutzbestimmungen lassen sich umsetzen

Die epidemiologische Lage im Kanton Luzern lasse die Durchführung von Prüfungen Stand heute zu. Im Vergleich zu den Kantonen der Westschweiz, des Tessins und Basel verzeichnet der Kanton Luzern gemäss Mitteilung deutlich tiefere Fallzahlen. Die räumliche Situation an den kantonalen Schulen ermögliche es zudem, die hygienischen Schutzbestimmungen des Bundesamts für Gesundheit gut umzusetzen.

Die Schulen sind angewiesen, allfällige weitere Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klassen des Untergymnasiums während der Prüfungstage nicht im Schulhaus zu unterrichten, sondern nochmals per Fernunterricht zuzuschalten.

Für die Berufsmaturität ist der Bund zuständig. Dieser wird voraussichtlich am 29. April über einen Verzicht oder die Durchführung der Berufsmaturitätsprüfung entscheiden. Der Kanton Luzern werde diesen Entscheid umsetzen.

Bereits gefällt ist der Entscheid für die Lehrabschlussprüfungen. Die Luzerner Lehrlinge schliessen ihr Qualifikationsverfahren in den berufskundlichen und allgemeinbildenden Fächern ohne schriftliche Prüfungen ab.