Luzerner Polizei 42-Jähriger Hochdorfer als vermisst gemeldet – Zeugen gesucht Der Vermisste wurde am frühen Montagmorgen zum letzten Mal an seinem Wohnort in Hochdorf gesehen. Seitdem gilt er als vermisst. Zeugen werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei zu melden.

Der Vermisste Severin Diener. Bild: Luzerner Polizei

Seit Montag, 13. September 2021, wird der in Hochdorf wohnhafte, 42-Jährige Severin Diener vermisst. Er wurde am frühen Montagmorgen letztmals an einem Wohnort in Hochdorf gesehen, seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Severin Diener ist 1,80 Meter gross und hat eine schlanke Statur. Seine Haare sind kurzgeschnitten und braun, seine Erscheinung gepflegt. Er trägt ein schwarzes T-Shirt mit weisser Aufschrift und schwarze Turnschuhe der Marke Adidas.

Personen, welche Angaben über den Verbleib des Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. (mha)