Luzerner Polizei 42-Jähriger Mann nach Vermisstmeldung tot aufgefunden Seit Mitte September wurde in Hochdorf ein 42-jähriger Mann vermisst. Nun wurde dieser tot aufgefunden.

Mitte September teilte die Luzerner Polizei mit, dass in Hochdorf seit 13. September ein 42-jähriger Mann vermisst wird; die Bevölkerung wurde um Hinweise zu seinem Verbleib gebeten. Am Dienstag, 2. November 2021 nun hat die Polizei ihre Vermisstmeldung zurückgezogen. Grund: Die vermisste Person wurde am Freitag, 29. Oktober 2021 in Hochdorf, Ortsteil Baldegg, tot aufgefunden. Es bestehen laut Polizei keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung.