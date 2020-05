Luzerner Polizei fasst mutmassliche Täter nach Einschleichdiebstahl in Gymnasium Die Luzerner Polizei ist am Montagabend wegen eines Einschleichdiebstahls zur Kanti St. Klemens in Ebikon ausgerückt. Die mutmasslichen Täter konnte sie später in der Stadt Luzern aufhalten.

(dvm) Am Montagabend ereignete sich im Gymnasium St. Klemens in Ebikon ein Einschleichdiebstahl, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Um zirka 17 Uhr seien vom Schulhauswart drei verdächtige Personen auf dem Gelände des Gymnasiums festgestellt worden. Er habe beobachtet, wie sie durch ein Fenster geflüchtet und in Richtung Stadt Luzern weggerannt seien.

Mehrere Patrouillen der Luzerner Polizei durchsuchten daraufhin gemeinsam mit einem Diensthund das Gebäude sowie das Quartier nach möglichen Tätern. Laut der Polizei konnten die drei mutmasslichen Täter wenig später an der Maihofstrasse in der Stadt Luzern aufgegriffen werden. Bei der Effektenkontrolle kam mutmassliches Deliktsgut zum Vorschein. Die drei Festgenommenen sind zwischen 18 und 19 Jahre alt.

Wie die Polizei vermutet, begab sich die Täterschaft über offenstehende Balkontüren ins Schulhaus und durchsuchte dort mehrere Räume. Dabei entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 2000 Franken. Nach ersten Erkenntnissen dürften die Täter Bargeld in unbekannter Höhe in verschiedenen Währungen sowie einen Laptop entwendet haben.