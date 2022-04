Luzerner Polizeistatistik 2021 Weniger Unfalltote, weniger Straftaten, mehr Polizisten im Dienst verletzt Im Kanton Luzern wurden im Jahr 2021 zwar mehr Verkehrsunfälle registriert als im Vorjahr, die Anzahl tödlich verunfallter Personen war hingegen rückläufig. Auch im Bereich der Kriminalstatistik wurden weniger Straftaten verzeichnet.

Die Luzerner Polizei präsentiert am Mittwoch die Einsatz-Statistik des Jahres 2021. Bild: Alexander von Däniken.

Im Kanton Luzern ereigneten sich im Jahr 2021 insgesamt 2196 Verkehrsunfälle, 171 mehr als im Vorjahr. Erfreulich: Trotz der Zunahme an Unfällen ist die Anzahl Todesopfer im Vergleich zum Vorjahr von 13 auf 9 gesunken. Auch die Anzahl an Schwerverletzten ist von 230 auf 193 zurückgegangen.

Verkehrsicherheit erhöht

Pius Ludin, Chef der Sicherheits- und Verkehrspolizei, bringt diese Zahlen in einen Zusammenhang mit den generell präventiven und repressiven Kontrollen. «Die Verkehrskontrollen, die jederzeit und überall im Kanton Luzern stattfinden, tragen dazu bei und erhöhen die Verkehrssicherheit», wird Ludin in einer Medienmitteilung zur Luzerner Polizeistatistik 2021 zitiert. Dies zeige sich auch in der Übertretungsquote bei Geschwindigkeitskontrollen, die auf 3,7 Prozent (Vorjahr: 4,5 Prozent) sank.

Alles Tötungsdelikte aufgeklärt

Gesunken ist auch die Zahl der Straftaten. Zwar werden im Kanton Luzern letztes Jahr im Schnitt jeden Tag knapp 47 Straftaten gemäss Strafgesetzbuch verübt. Die Anzahl an Straftaten war gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig (17‘113; Vorjahr: 17‘610). Die Kriminalpolizei hatte zwei vollendete (Vorjahr: vier) und neun versuchte (Vorjahr: sieben) Tötungsdelikte zu bearbeiten. Die Aufklärungsquote in diesem Bereich: 100 Prozent, genau wie im Vorjahr.

«Angegangen, bespuckt, beleidigt»

In ihrer Medienmitteilung, die eine Essenz aus dem 48-seitigen Geschäftsbericht 2021 der Luzerner Polizei darstellt, geht Kommunikationschef Christian Bertschi auch explizit auf das Thema Demonstrationen ein. Er schreibt: «Gerade die Einsätze bei Demonstrationen waren für die Polizistinnen und Polizisten herausfordernd. Oftmals mussten diese nicht nur eine aufgeheizte und gereizte Stimmung erleben, sie wurden teilweise auch tätlich angegangen, bespuckt und beleidigt.»

Immer mehr Polizisten werden bedroht, tätlich angegangen und verletzt

283 Mitarbeitende der Luzerner Polizei erlebten 2021 Gewalt und Drohung, das ist gegenüber dem Vorjahr (225 Betroffene) eine markante Steigerung. 52 Polizistinnen und Polizisten (Vorjahr: 34) wurden dabei verletzt. «Jeder dieser Vorfälle ist für den Betroffenen oder die Betroffene einschneidend und belastend. Die vielen schönen Momente, die im Polizeiberuf bei Hilfeleistungen oder bei Begegnungen mit dankbaren Menschen erlebt werden könne, werten solche Übergriffe nicht auf», wird Kommandant Adi Achermann zitiert. (mme)