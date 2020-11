Luzerner Regierung lehnt Kulturlandinitiativen ab – obwohl sie das Grundanliegen für berechtigt hält Die Luzerner Stimmberechtigten befinden am 29. November über die beiden Kulturlandinitiativen und einen Gegenvorschlag dazu. Für die Regierung wirken sich die Volksbegehren negativ auf die Bevölkerung, die Wirtschaft und die Landwirtschaft aus.

Die von einem überparteilichen Komitee lancierten Kulturlandinitiativen verfolgen Ziele, die der Luzerner Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter am Montag vor den Medien als «berechtigt» bezeichnete: einen besseren Schutz des Kulturlands und den Stopp der Zersiedelung. Dennoch plädierte der FDP-Politiker zusammen mit Dagmar Jans vom Rechtsdienst des Departements für ein Ja zum Gegenvorschlag, den die Regierung ausgearbeitet und den der Kantonsrat noch leicht verschärft hat. Mit diesem würden die Ziele der Initianten erreicht, während die Volksbegehren erstens eine massvolle Entwicklung verhindern und zweitens zu Problemen bei der Umsetzung führen würden.

So bringe die Verfassungsinitiative keinen Zusatznutzen, da die darin niedergeschriebenen Ziele bereits mit dem geltenden Planungs- und Baugesetz erreicht würden. Ein Ja zur Gesetzesinitiative hätte laut Peter eine übermässige Gewichtung des Bodenschutzes zur Folge, was eine differenzierte Raumplanung erschweren und im Endeffekt eben eine massvolle Entwicklung gefährden würde. «Land, das als landwirtschaftliche Nutzfläche gilt, könnte nicht mehr bebaut werden, obwohl es sich in der Bauzone befindet», sagte Peter. Kantonsweit gehe es um rund 1000 Hektaren, was im Vergleich zu den beabsichtigten Rückzonungen von inzwischen noch 67 Hektaren einer sehr grosse Fläche entspreche.

Im Kantonsrat sprachen sich nur SP und Grüne für die Initiativen aus

Im Kantonsparlament wurde der Gegenvorschlag mit 66 zu 49 Stimmen angenommen, dies dank der Stimmen von CVP, FDP und GLP. SP, Grüne sowie der Grossteil der SVP sprachen sich dagegen aus, allerdings aus unterschiedlichen Gründen: Der Ratslinken ging der Gegenvorschlag zu wenig weit, der Ratsrechten zu weit. Für die beiden Initiativen sprachen sich im Parlament ausschliesslich Sozialdemokraten und Grüne aus. Die Volksbegehren wurden mit 83 zu 33 beziehungsweise mit 84 zu 32 Stimmen abgelehnt.

Inzwischen hat sich ein breit abgestütztes Komitee gebildet, das für den Gegenvorschlag weibelt. Ihm gehören neben Vertretern von CVP, FDP und GLP auch der kantonale KMU- und Gewerbeverband sowie der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband an.

Das Volk stimmt am 29. November nicht nur über die beiden Initiativen und den Gegenvorschlag ab, sondern es kann auch entscheiden, welcher Variante es bei einem Ja zur Gesetzesinitiative und zum Gegenvorschlag den Vorzug geben möchte.