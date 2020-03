Luzerner Regierung weist die Vorwürfe gegen das Amt für Migration zurück Die Luzerner Sans-Papiers-Stelle hatte Ende letzten Jahres dem Amt für Migration systematische Verweigerung von Nothilfe und unzulässige Zwangsmassnahmen vorgeworfen. Nun wehrt sich der Regierungsrat gegen diese Vorwürfe.

(zim) «Wir distanzieren uns mit Nachdruck von den öffentlich geäusserten Vorwürfen», schreibt Regierungspräsident Paul Winiker laut einer Mitteilung der Staatskanzlei Luzern in seiner Stellungnahme an den Verein «Kontakt- und Beratungsstelle für Sans-Papiers Luzern». Die Sans-Papiers-Stelle hatte zuvor in einem Schreiben an den Regierungsrat dem Amt für Migration systematische Verweigerung von Nothilfe und unzulässige Zwangsmassnahmen vorgeworfen.

Diese Eingabe habe das Justiz- und Sicherheitsdepartement als aufsichtsrechtliche Anzeige entgegengenommen und zu den geschilderten Einzelfällen Abklärungen gemacht.

Mangelnde Mitwirkung bei der Abklärung der Bedürftigkeit

Die Abklärungen hätten ergeben, dass eine systematische Verweigerung von Nothilfe und damit verbunden der Vorwurf von Willkür in keiner Art und Weise erkennbar ist. Dazu hält Regierungspräsident Winiker in seinem Antwortschreiben an die Sans-Papiers-Stelle Luzern fest:

«Nothilfe ist nicht bedingungslos geschuldet.»

Es werde eine Mitwirkung gefordert, welche das Sozialhilfegesetz explizit vorsieht, um die Bedürftigkeit abzuklären und letztlich eine Bewilligung erteilen zu können.

Die von der Sans-Papiers-Stelle gerügte Verweigerung der Nothilfe sei gemäss den Abklärungen grösstenteils im unkooperativen Verhalten der Gesuchsteller begründet. Im Übrigen verweise ein von der Sans-Papiers-Stelle selber in Auftrag gegebenes Gutachten auf die Mitwirkungspflicht.

Nicht belegt werden konnte laut Mitteilung auch die Vorhaltung, einem jungen Afghanen seien vor dessen Rückführung verstörende Bilder von gefesselten Personen gezeigt worden. Ein angeblicher Augenzeuge sei beim Gespräch nicht im Raum anwesend gewesen und die behaupteten psychischen Probleme der betreffenden Person seien nicht aktenkundig und auch zu keinem Zeitpunkt geltend gemacht worden.

Ebenso habe sich der Vorwurf geklärt, wonach einem Gesuchsteller das Handy abgenommen und durchsucht worden sei. Gemäss der – vom Betroffenen handschriftlich bezeugten – Protokolle habe der Gesuchsteller sein Handy selber entriegelt und dem Mitarbeiter des Amts für Migration übergeben. Gemäss diesen Protokollen habe er bestimmen können, welche Bereiche des Handys angeschaut werden durften.

Gesprächsangebot an die Sans-Papiers-Stelle Luzern

Das Antwortschreiben des Regierungsrates hält gemäss Mitteilung weiter fest, dass Einvernahmen, Gesuchs- oder Ausreisegespräche für alle Beteiligten eine kommunikative und menschliche Herausforderung darstellen. Der Regierungsrat unterbreite der Sans-Papiers-Stelle Luzern ein Gesprächsangebot, um die im Schreiben geäusserten Themen gegebenenfalls zu vertiefen.