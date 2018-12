Luzerner Regierungsrat lässt ab sofort Tempo 30 auf Kantonsstrassen zu

Laut einer Analyse sind im Kanton Luzern Strassen auf einer Länge von rund 370 Kilometern übermässig mit Lärm belastet. Davon wurden in den letzten Jahren rund 300 Kilometer durch den Kanton oder die Gemeinden saniert – mit Lärmschutzwänden entlang der Strassen oder mit Schallschutzfenstern in angrenzenden Gebäuden. Dies hält die Regierung in ihrer Antwort auf eine Anfrage der Grünen Fraktionschefin Monique Frey fest.

Wissen wollte die Emmer Politikerin auch, ob in den nächsten Jahren auf Kantonsstrassen lärmarme Beläge, sogenannte Flüsterbeläge, eingebaut werden. Das soll künftig möglich werden, wie die Regierung in Aussicht stellt. Denn damit liessen sich die Emissionen «signifikant und unmittelbar an der Quelle reduzieren». Nur: Die Lebensdauer von Flüsterbelägen ist gegenüber konventionellen kleiner – nach 15 Jahren müssen solche Fahrbahnflächen erneuert werden. Die bis jetzt verbauten Beläge dagegen halten während 25 bis 30 Jahren. Deshalb habe der Kanton den Einbau von lärmarmen Belägen bis jetzt als «nicht verhältnismässige Lärmschutzmassnahme» beurteilt. Sobald jedoch bessere Erkenntnisse zur akustischen und technischen Dauerhaftigkeit vorliegen würden, sollen Flüsterbeläge bei künftigen Sanierungen verwendet werden.

Als wirkungsvolle und vor allem kostengünstige Lärmschutzmassnahme bewertet die Regierung ferner die Einführung von Tempo 30. Deshalb werde man die bisherige Praxis – auf Kantons- und wichtigen Gemeindestrassen gilt Tempo 50 – in Einzelfällen anpassen (siehe Haupttext). Noch mehr Beachtung schenken will der Kanton künftig zudem der Gestaltung von Kantonsstrassen. So soll bei der Planung «der Fokus noch stärker darauf gerichtet werden, die verkehrliche Verbindungsfunktion mit den städtebaulich-gestalterischen, den lokal verkehrlichen, den sicherheitstechnischen und den umweltrechtlichen Anforderungen in Einklang zu bringen». Für eine optimale Gestaltung würden künftig vermehrt auch die an der Strasse angrenzenden Grundstücke oder Plätze mit einbezogen. Zugrunde liegt diesen Aussagen ein Vorstoss von CVP-Kantonsrat Roger Zurbriggen aus Neuenkirch. (nus)