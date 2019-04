Luzerner Regierungsratswahlen: Wirtschaft stützt Schwerzmann und Winiker Am 19. Mai werden die beiden letzten Sitze im fünfköpfigen Luzerner Regierungsrat besetzt. Die Wirtschaftsverbände halten am parteilosen Marcel Schwerzmann und an SVP-Mann Paul Winiker fest. Offen ist, wen die bürgerlichen Parteien unterstützen. Lukas Nussbaumer

Der parteilose Rudolf Schweizer (links) verzichtet auf die Teilnahme am zweiten Wahlgang, der ebenfalls parteilose Marcel Schwerzmann tritt erneut an. (Bild: Boris Bürgisser, Luzern, 31. März 2019)

«Für Verlässlichkeit und Kontinuität». Mit diesem Slogan bewarben die drei grossen Luzerner Wirtschaftsverbände sowie die Bauern die fünf bürgerlichen Regierungsratskandidaten Guido Graf, Reto Wyss (beide CVP), Fabian Peter (FDP), Paul Winiker (SVP) und Marcel Schwerzmann (parteilos). Für Kontinuität sorgen vorderhand jedoch nur die beiden CVP-Politiker sowie der freisinnige Fabian Peter –Winiker und Schwerzmann schafften die Hürde des absoluten Mehrs im ersten Wahlgang am Sonntag nicht.

Sicher ist jedoch: Der kantonale Gewerbeverband (KGL), die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) sowie das Info-Forum Freies Unternehmertum (IFU) wollen Marcel Schwerzmann und Paul Winiker auch im zweiten Wahlgang vom 19. Mai unterstützen. So sagt Felix Howald, Direktor der IHZ:

«Aus Sicht der Wirtschaft sind Paul Winiker und vor allem Marcel Schwerzmann in der Regierung wichtig.»

Auch Peter With, Präsident des Gewerbeverbands, will die bürgerlichen Marcel Schwerzmann und Paul Winiker weiter in der Regierung. Der Entscheid der Verbandsspitze fällt heute Montagabend. Beim IFU braucht es keine weitere Sitzung, wie Präsident Lukas Duss sagt. «Wir haben beschlossen, uns wieder für Winiker und Schwerzmann stark zu machen.»

Offen ist nach dem Entscheid der Wähler vom Sonntag hingegen, wie sich der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV) im zweiten Wahlgang verhält. Laut LBV-Präsident Jakob Lütolf wird der Vorstand bis am Dienstagabend einen neuen Beschluss fällen. Es gebe zwei Varianten: Weiter auf das Duo Schwerzmann/Winiker setzen oder keine Wahlempfehlung mehr abgeben.

Lässt die FDP Schwerzmann fallen?

Offiziell ebenfalls noch offen ist, wie sich die bürgerlichen Parteien CVP, FDP und SVP verhalten. Die CVP fällt ihren Entscheid an der Delegiertenversammlung vom Dienstagabend. Präsident Christian Ineichen sagt auf Anfrage, der CVP sei die Konkordanz wichtig, und sie habe Marcel Schwerzmann noch nie unterstützt. Das deutet darauf hin, dass die CVP wie 2015 die linke Kandidatur unterstützt. Damals setzten die CVP-Delegierten im zweiten Wahlgang auf SP-Frau Felicitas Zopfi –allerdings erfolglos: Statt Zopfi wurde SVP-Mann Paul Winiker gewählt.

Noch offen ist auch der Entscheid der FDP. Sie hat vor vier Jahren Marcel Schwerzmann und Paul Winiker empfohlen –und damit das Volk auf ihrer Seite gehabt. Laut Präsident Markus Zenklusen entscheidet die erweiterte Geschäftsleitung am Montagabend, welchen Vorschlag sie den Delegierten macht. Es gebe verschiedene Optionen, und zu berücksichtigen sei die Rangliste des ersten Wahlgangs. Zenklusen lässt sich nicht in die Karten blicken, sagt aber:

«Diese Reihenfolge ist ein Fingerzeig für uns.»

Das könnte darauf hindeuten, dass die Freisinnigen dem nur auf dem siebten Platz gelandeten Marcel Schwerzmann für die zweite Ausmarchung die Gefolgschaft verweigern. Das letzte Wort hat die Parteibasis am Dienstagabend an der Delegiertenversammlung in Inwil.

Einen Tag später befindet die SVP über ihre Strategie für den zweiten Wahlgang. Laut Parteipräsidentin Angela Lüthold trifft sich die Parteileitung heute Montagabend, um den Antrag an die Delegierten zu formulieren. In welcher Form Marcel Schwerzmann den Support der SVP erhalte, sei offen. Sicher sei aber, so Lüthold:

«Wir werden uns für eine bürgerliche Regierung stark machen.»

Das gilt nicht für die Grünliberalen. Der Vorstand unterhält sich am Mittwochabend darüber, ob ihr Regierungsratskandidat Roland Fischer noch einmal antreten soll und wer unterstützt wird. Es gebe verschiedene Szenarien, sagt Fischer, der auch Parteipräsident ist. Schliesslich seien ja noch zwei Sitze zu besetzen. Ziel sei es, die Stimmen möglichst gut zu bündeln. Dazu fänden selbstverständlich Gespräche mit der SP und den Grünen statt.

Keine Gespräche mehr zu führen braucht der parteilose Rudolf Schweizer. Er hat am Montagmorgen mitgeteilt, auf die Teilnahme am zweiten Wahlgang zu verzichten. Es würden ihm schlicht die finanziellen und zeitlichen Ressourcen fehlen.