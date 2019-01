Luzerner Schüler interviewen einen Astronauten im Weltraum Am nächsten Montag führen Luzerner Schülerinnen und Schüler ein besonderes Interview – nämlich mit dem kanadischen Astronauten David Saint-Jacques, der sich zurzeit auf der internationalen Raumstation ISS befindet. Simon Mathis

David Saint-Jacques stellt sich am Montag den Fragen Luzerner Schülern. (Bild: EPA/Shamil Zhumatov)

Am 4. Februar findet in der Kantonsschule Musegg ein Funkkontakt der besonderen Art statt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten nämlich die Gelegenheit, den kanadischen Astronauten David Saint-Jacques zu interviewen, wie die Schule mitteilt.

Zurzeit befindet sich Saint-Jacques gemeinsam mit Anne McClain und Oleg Kononenko auf der internationalen Raumstation ISS, um wissenschaftliche Experimente durchzuführen. Das Geschehen werde per Video-Link in die Aula der Schule übertragen, wo sich zahlreiche Schüler und Gäste versammeln werden. Ein solcher ISS-Schulkontakt finde zum ersten Mal in Luzern statt.

Intensive Vorbereitungen für kurzes Gespräch

Während des Gesprächs am Montag wird die ISS den Kontinent Europa überfliegen. Schülerschaft und Lehrpersonen haben sich intensiv auf dieses Ereignis vorbereitet, heisst es in der Mitteilung. Die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr, das Interview mit David Saint-Jacques um 16.10 Uhr. Die Fragen der Schüler werden per Funk an der Hochschule Luzern in Horw gestellt. Der Event endet um 16.46 Uhr.

Technische Unterstützung für die Durchführung erhält die Kantonsschule Musegg von den Zentralschweizer Sektionen der Union Schweizerischer Kurzwellenamateure (USKA) und der Hochschule Luzern – Technik und Architektur.

Hinweis: Die Luzerner Zeitung wird bei diesem Anlass dabei sein und darüber berichten.