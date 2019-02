Luzerner Schüler stehen in Funkkontakt mit ISS-Astronaut

Der kanadische Astronaut David Saint-Jacques umfliegt die Erde sechzehnmal pro Tag. Am Montag sprach er per Funk mit Luzerner Kantischülern. Von der Hochschule in Horw aus stellten sie ihm Fragen wie: «Kann man im Weltraum abstimmen?»