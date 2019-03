Luzerner Schüler streiken erneut fürs Klima Knapp zwei Monate, nachdem Luzerner Schüler zum ersten Mal als Protest gegen die Klimapolitik die Schule schwänzten, gehen am Freitag erneut Hunderte auf die Strasse. Die Demonstranten fordern weiterhin den Ausruf des Klimanotstandes. Auch in anderen Schweizer Städten gehen Menschen auf die Strasse. Sandro Renggli

(Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 15. März 2019) (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 15. März 2019) (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 15. März 2019) 3 Bilder Klimastreik in Luzern

Der Greta-Thunberg-Effekt hält an: die 16-jährige Schwedin hat mit ihrem Fernbleiben von der Schule einmal in der Woche ein Zeichen gegen die internationale Klimapolitik gesetzt und weltweit Nachahmer inspiriert. So auch in Luzern, wo am Freitagmorgen hunderte auf die Strasse gehen. Die Demonstranten ziehen vom Rosengartplatz über den Rathaussteg.

Dann geht es weiter zum Helvetiaplatz, wo zum Abschluss Reden gehalten werden.

Schon am 18. Januar schwänzten rund 500 Schülerinnen und Schüler die Schule, um gegen die Luzerner Klimapolitik zu demonstrieren. Sie forderten einen offiziellen Ausruf des Klimanotstandes.

Rund zwei Wochen später, am 2. Februar, kam es wieder zu einer Kundgebung. Diesmal fand sie an einem Samstag statt, und die Luzerner Schüler zeigten, dass sie sich nicht einfach vor der Schule drücken wollten. Doch auch viele ältere Menschen nahmen Teil. Insgesamt 2000 Menschen konnten die Veranstalter für ihr Anliegen einer nachhaltigeren Klimapolitik mobilisieren.

Eine offizielle Anerkennung des Klimanotstandes seitens Luzern ist jedoch ausgeblieben. Daher rufen die Veranstalter im Rahmen einer weltweiten Aktion am Freitagmittag wieder zum Klimastreik auf. Ab 11 Uhr wollen die Demonstranten vom Rosengartplatz in Luzern in Richtung Helvetiaplatz ziehen – erneut unter dem Motto «Wem sini Zuekunft? Eusi Zuekunft!» Schülerinnen und Schüler lassen dafür wieder den Unterricht sausen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

In anderen Schweizer Städten sind ebenfalls Demonstrationen geplant, unter anderem in Basel, Bern, St. Gallen, Zug und Zürich. Weltweit wollen Schüler in über 100 Ländern streiken.