Luzerner SP-Kantonsräte reichen vier Vorstösse zu Steuerthemen ein In einer von vier Anfragen an den Luzerner Regierungsrat wollen die Sozialdemokraten unter anderem wissen, wie sich der geplante Systemwechsel bei der Eigenmietwertbesteuerung auf die kantonalen Einnahmen auswirkt.

(pd/avd) Vier SP-Kantonsräte haben Anfragen zum Thema Steuern eingereicht. Simone Brunner will vom Luzerner Regierungsrat wissen, wie hoch die Steuerausfälle aufgrund von Steuervergünstigungen sind. Hasan Candan stellt Fragen zu Ausmass und Wirkung von Steuersubventionen für energetische Gebäudesanierungen. Jörg Meyer thematisiert in seiner Anfrage die Auswirkungen des geplanten Systemwechsels bei der Eigenmietwertbesteuerung. Und David Roth will über Steuerverluste durch Verrechnung von Betriebsverlusten mit der Grundstückgewinnsteuer bei juristischen Personen Antworten haben.