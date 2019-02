Luzerner Staatsanwaltschaft fordert Cyber-Crime-Spezialisten Der Kanton Luzern soll in der Zentralschweiz zu einem Vorreiter bei der Bekämpfung der Internet-Kriminalität werden. Von 469 Fällen im letzten Jahr musste die Staatsanwaltschaft 310 sistieren - weil es an Know-how und Infrastruktur fehlt. Alexander von Däniken

Nachgestellte Szene: Die Internet-Kriminalität wird für Luzern zu einem immer grösseren Problem. (Bild: Eveline Beerkircher)



Sie schreiben im Internet Wohnungen zur Miete aus, verlangen eine Anzahlung, doch die Wohnung gibt es nicht. Oder sie gelangen an Bankdaten und bestellen wild darauf los. Internetkriminelle treiben vermehrt ihr Unwesen, während den Behörden die Hände gebunden sind. Das erklärte der Luzerner Oberstaatsanwalt Daniel Burri anlässlich der Präsentation der Jahresstatistik am Dienstagmorgen.

Oberstaatsanwalt Daniel Burri. (Bild: Alexandra Wey / Keystone, Luzern, 19. Februar 2019)

Erstmals hat die Luzerner Staatsanwaltschaft für das vergangene Jahr die Zahlen aufgeschlüsselt, die in den Bereich der Internetkriminalität fallen. Das Fazit ist ernüchternd: 469 Fälle wurden 2018 bearbeitet, in 310 Fällen musste das Verfahren sistiert werden. Also in zwei von drei Fällen. «Es fehlt an Fachwissen und an der entsprechenden Infrastruktur», sagte Burri konsterniert.

Zürich als Vorbild

Der Oberstaatsanwalt fordert, dass spezialisierte Staatsanwälte eingesetzt werden. Diese können in Luzern ausgebildet werden. Der entsprechende Lehrgang ist in Planung. Das Ziel sei nicht, eine neue Abteilung zu schaffen, sondern die Spezialisten der Abteilung IV für Spezialdelikte zuzuordnen. Die Cyber-Crime-Staatsanwälte sollen eng mit der Luzerner Polizei zusammenarbeiten - und mit Kantonen wie Zürich, die in diesem Bereich schon viel weiter sind.

Zweites Ziel ist laut Burri das Anschaffen modernster Computertechnik, Hardware und Software. «Wir müssen jetzt handeln, damit wir diese Form von Kriminalität auch wirksam bekämpfen können. Ohne schnelles Handeln wird uns die Cyberkriminalität überrollen.» Burri will demnächst mit dem neuen Kripo-Chef der Luzerner Polizei, Jürg Wobmann, eine Strategie entwickeln. Im Herbst sollen die Pläne dem Regierungsrat vorgestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft Luzern präsentiert Waffen und gefährliche Gegenstände, welche sie im vergangenen Jahr beschlagnahmt hat. (Bild: Alexandra Wey / Keystone, Luzern, 19. Februar 2019)

Nur ein Fall zur Anklage gebracht

Ein bekanntes Problem der Internetkriminalität ist, dass sie keine Ländergrenzen kennt: Der Drahtzieher kann zum Beispiel in Russland leben, die Machenschaften werden über amerikanische Server abgewickelt, die Mittelsmänner sind in Südostasien. Dem ist sich Oberstaatsanwalt Burri bewusst. Die konkreten Folgen finden aber auch im Kanton Luzern statt, etwa wenn Geschädigte hier leben. Dann nütze es nichts, wenn zwar Zürcher Staatsanwälte das Know-how haben, die Luzern aber nicht. So erstaunt es nicht, wenn von den 469 Fällen nur einer zur Anklage gebracht werden konnte.

Bei der Luzerner Staatsanwaltschaft sind letztes Jahr 48'426 Fälle eingegangen. Das sind 7 Prozent weniger als 2017. Vor allem die Zahl der Übertretungen hat abgenommen. Die Zahl der komplexen Fälle nimmt laut Burri aber weiterhin zu. Dazu zählen zum Beispiel Wirtschaftsdelikte. Der Erledigungsquotient beträgt 100 Prozent: Es konnten also gleich viele Fälle abgeschlossen werden, wie eingegangen sind.