Luzerner Staatsschreiber wechselt zum Bund Lukas Gresch-Brunner ist vom Bundesrat zum Generalsekretär des Eidgenössischen Departements des Innern gewählt worden.

Lukas Gresch-Brunner (links), hier bei der Auslosung der Listennummer für die Wahlen 2019 im Kantonsratssaal, zusammen mit Justizdirektor Paul Winiker. Bild: Pius Amrein (Luzern, 27. August 2018)

(rem) Der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung Lukas Gresch-Brunner (48) zum Generalsekretär des Eidgenössischen Departements des Innern ernannt. Gresch-Brunner wird Nachfolger von Lukas Bruhin und tritt die neue Stelle am 1. Mai an.

Gresch-Brunner ist seit 2012 Staatsschreiber des Kantons Luzern und damit Stabschef von Regierung und Parlament. Der Luzerner Regierungsrat bedauert den Rücktritt seines Staatsschreibers sehr, heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Er habe aber Verständnis dafür, dass er seine Kompetenzen und Erfahrungen künftig in eine der Schlüsselstellen auf Bundesebene einbringen werde. Regierungspräsident Paul Winiker sagt: «Wir verlieren einen innovationsfreudigen und gestaltungskräftigen Stabschef; das ist bedauerlich. Gleichzeitig freut sich der Regierungsrat, mit Lukas Gresch-Brunner künftig einen Luzerner an einer strategisch wichtigen Stelle beim Bund zu wissen.»

Wer die Nachfolge von Lukas Gresch-Brunner antritt, ist unklar. Die Stelle wird ausgeschrieben, die Nomination des Nachfolgers wird einer Findungskommission aus Parlament und Regierung anvertraut. Bis zur Neubesetzung der Stelle wird Judith Lipp die Stabsaufgaben im Bereich Regierungsrat interimistisch wahrnehmen und Karin Schumacher-Bürgi, die Leiterin der Parlamentsdienste, jene im Bereich Kantonsrat.