Luzerner Stadt-Ticker: Vorverkauf für Cupspiel FCL - Young Boys läuft

Donnerstag, 24. Januar - 15:50 Uhr

Vorverkauf für Cupspiel FCL - Young Boys läuft

Seit Mittwoch kann man Tickets für den Cup-Viertelfinal zwischen dem FC Luzern und dem BSC Young Boys kaufen. Das Spiel findet am Aschermittwoch, 6. März, um 18 Uhr in der Swissporarena statt. Saisonkarteninhaber geniessen ein Vorverkaufsrecht. Kurioserweise bis zur Pause des Spiels. Tickets gibt es hier

Donnerstag, 24. Januar - 12:00 Uhr

Ladenschluss-Kompromiss wackelt

Von Montag bis Freitag bis 19 Uhr, am Samstag bis 17 Uhr; ein Abendverkauf bis 21 Uhr – So sieht ein breit abgestützter Kompromiss der Ladenschlusszeiten in der Stadt Luzern aus. Die City Vereinigung Luzern und der städtische Wirtschaftsverband wehren sich allerdings mit einem Brief an die Luzerner Kantonsräte. Diese beraten ab Montag über eine entsprechende Motion. Hier geht es zum Artikel

Mittwoch, 23. Januar - 19:00 Uhr

Vier Varianten für die Spange Nord

Ein Ingenieurbüro rechnet im Auftrag der Luzerner Regierung alle möglichen Varianten der Spange Nord durch. Zur Debatte steht auch ein Tunnel vom Schlossberg bis zur Haldenstrasse. Die Kosten wären aber mit über 1 Milliarde Franken extrem hoch. Mehr zu den anderen Varianten lesen Sie hier

Mittwoch, 23. Januar - 16:29 Uhr

Schiffssteg wird aufgehübscht

Derzeit wird die Landungsbrücke 1, an der jeweils die Dampfschiffe der SGV landen, saniert. Die Arbeiten dauern bis Mitte April. Die SGV investiert 1,3 Millionen Franken. Mehr zum Projekt lesen Sie hier

(Bild: Dominik Wunderli, 23. Januar 2019)





Mittwoch, 23. Januar - 15:44 Uhr

Britische Rapperin Tempest kommt ans B-Sides

Seit Dienstag ist bekannt: Headlinerin des diesjährigen B-Sides-Festivals, das vom 13. bis 15. Juni stattfindet, ist Kate Tempest. Die britische Rapperin, Lyrikerin, Theater- und Buchautorin hat am Donnerstagabend ihren Auftritt. Das restliche Festivalprogramm besteht aus einem bunten Mix an in- und ausländischen Acts.

Die bisher bekannten Bands finden sie hier. Tickets gibt es hier zu erstehen.

Mittwoch, 23. Januar - 08:40 Uhr

Doku zur Luzerner Finanzpolitik feiert Premiere

Am Dienstagabend fand im Kino Bourbaki die Erstaufführung des umstrittenen Dokumentarfilms «Luzern der Film - Kopf oder Zahl» statt. Der Saal war ausverkauft, die Reaktionen eher positiv - auch wenn für den Geschmack unseres Autors gewisse Aspekte im Film zu kurz kommen. Hier geht es zur Filmkritik

Dienstag, 22. Januar - 17:09 Uhr

A2-Ausfahrt Luzern-Horw bleibt nachts monatelang gesperrt

Das Bundesamt für Strassen (Astra) saniert bis Ende Mai die beiden Autobahn-Tunnels Spier und Schlund. Während vier Nächten pro Woche bleibt die Ausfahrt Luzern-Horw deshalb von 20 Uhr bis 5 Uhr komplett gesperrt. Anwohner müssen einen Umweg über die A2-Anschlüsse Luzern-Kriens oder Hergiswil in Kauf nehmen. Hier geht es zum Artikel

Dienstag, 22. Januar - 11:15 Uhr

«Neuer» Quartierladen an der Baselstrasse öffnet am 4. Februar

Seit dem 25. Dezember sind der Quai4-Markt an der Baselstrasse 66 und die integrierte Postagentur geschlossen. Nach einem grossen Umbau ist der Laden ab dem 4. Februar wieder offen – mit einer neuen Abfüllanlage und längeren Öffnungszeiten. Hier geht es zum Artikel

Dienstag, 22. Januar - 05:00 Uhr

Luzerner Kantonsspital prüft Uni-Status

Das Luzerner Kantonsspital ist das grösste nicht universitäre Spital der Schweiz. Spitalratspräsident Ulrich Fricker sagt im Interview mit unserer Zeitung: «Es ist eine politische Frage, ob man sich langfristig zu einem Unispital entwickelt.» Hier geht es zum Interview

Montag, 21. Januar - 15:48 Uhr

«Lilu»: Tourismusdirektor ist zufrieden

Luzern leuchtete die letzten Tage noch heller als gewohnt: Vom 10. bis 20. Januar fand das erste Lichtfestival Luzern statt. Tourismusdirektor Marcel Perren ist mit dem ersten Lichtfestival zufrieden: «Die Rückmeldungen von den Besuchern sind positiv und für die Show in der Hofkirche kamen Leute aus der ganzen Schweiz.» Hier geht es zum Artikel

Montag, 21. Januar - 05:00 Uhr

Studium in der Stube bleibt in Luzern Sonderfall

Bald starten die Studenten ins Frühjahrssemester. Vorlesungen aus der Ferne mitzuverfolgen, ist an der Universität Luzern einzig in einem Studiengang möglich. Theologie-Vorlesungen werden aufgezeichnet und sind drei bis fünf Stunden später auf einer geschützten Plattform abrufbereit. Hier geht es zum Artikel

Montag, 21. Januar - 00:00 Uhr

Luzerner wird wegen Sex mit Kindern verwahrt

Ein junger Mann hat unter anderem pornografische Bilder und Videos an unter 16-Jährige verschickt. Jetzt hat das Kriminalgericht entschieden: Der Luzerner kommt er in eine stationäre Behandlung. Diese dauert bis zu fünf Jahre und kann danach um maximal jeweils fünf Jahre verlängert werden. Er muss Verfahrenskosten von fast 45'000 Franken tragen.

Hier geht es zum Artikel

Sonntag, 20. Januar - 17:40 Uhr

Bockstall-Künstler zeigen ihre Bilder im «Rebstock»

Neun Künstlerinnen und Künstler haben ihre Sicht auf die Luzerner Fasnacht in ausdrucksstarke Gemälde, Papierschnitte und Illustrationen umgesetzt. Zu bestaunen sind sie im Gasthaus Rebstock in Luzern. Hier geht es zum Artikel

Sonntag, 20. Januar - 05:00 Uhr

Superreiche Ausländer kaufen das Hotel Spatz

Eine sehr wohlhabende deutsche Unternehmerfamilie hat kürzlich das Hotel Spatz gekauft. Der Betrieb soll laut Käuferschaft künftig wie bisher weitergeführt werden. Hier geht es zum Artikel

In neuen Händen: das Restaurant/Hotel Spatz an der Obergrundstrasse. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 17. Januar 2019)



Sonntag, 20. Januar - 05:00 Uhr

Verdorbene Ware in Luzerner Restaurant: Die Zahl der Keime sprengte die Messskala

In einer Luzerner Stadtbeiz ist die Lebensmittelkontrolle auf Produkte gestossen, die längst verdorben waren. In der Kürbissuppe wurde der Richtwert 39-fach überschritten, in den Salzkartoffeln um das 91-fache. Im Reis waren gar 370-mal mehr Bakterien drin, als zu erwarten gewesen wäre. Am schlimmsten jedoch stand es um den Schinken, dessen Wert «mindestens» 490-fach über dem Grenzwert lag. Der Verantwortliche muss eine hohe Busse zahlen. Er kommt damit allerdings noch mit einem blauen Auge davon. Hier geht es zum Artikel