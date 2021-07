Luzerner Stadtfest Neuer Präsident für die Stiftung Luzern hilft Der Stiftungsrat hat Beat Däppeler einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Däppeler folgt auf Peter Krummenacher, der die Stiftung Luzern hilft ad interim präsidierte.

Beat Däppeler. Bild: PD

Der neue Präsident Beat Däppeler tritt sein Amt per sofort an, wie die Stiftung Luzern hilft am Donnerstag mitteilte. Peter Krummenacher, der die Stiftung ad interim präsidierte, wird zur Wahl von Däppeler folgendermassen zitiert: «Mit Beat Däppeler gewinnt die Stiftung eine sehr gut vernetzte Persönlichkeit mit breitem Leistungsausweis.»

Beat Däppeler amtierte bis im Juni 2021 als Verwaltungsratspräsident der Viva Luzern AG und als Präsident des SAH Zentralschweiz. Er wird laut Mitteilung weiterhin als Verwaltungspräsident des Restaurants Libelle, ein Unternehmen des SAH Zentralschweiz zur Arbeitsintegration, tätig sein. Von 2000 bis 2005 war Däppeler Stabschef der städtischen Sozialdirektion und ab 2005 für zehn Jahre Personalchef der Stadt Luzern.

Die Stiftung Luzern hilft (vormals Stiftung Luzerner helfen Luzernern) verantwortet die Durchführung des Luzerner Stadtfestes. Dazu hat sie ein Organisationskomitee eingesetzt, das in diesem Jahr bereits erfolgreich die Aktion «Luzern zu Tisch» durchführte. Mit dem Reinerlös unterstützt die Stiftung gemeinnützige Institutionen. Seit 1972 wurden Spenden von über 3,3 Millionen Franken ausbezahlt. (zim)