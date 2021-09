Luzerner Stadtlauf Die Laufstrecken und alles Wissenswerte zur 43. Durchführung

Online-Anmeldungen nimmt der Veranstalter via www.luzernerstadtlauf.ch bis am Donnerstag, 9. September, entgegen.

Nachmeldungen sind bis zum Lauftag an folgenden Orten möglich:

Donnerstag, 9. September, und Freitag, 10. September, jeweils von 17.30 bis 19.30 Uhr im ehemaligen Geschäft von Aeschlimann Fasnachtsartikel an der Ecke Hirschmattstrasse-Blumenweg in Gebäude der Luzerner Kantonalbank.

Sonntag, 12. September, von 9.00 bis 17.00 Uhr bis jeweils eine Stunde vor dem Kategorienstart auf dem Bahnhofplatz. Für die Familienkategorien sowie Schüler-Mannschaftsläufe sind keine Nachmeldungen vor Ort möglich. Ist die maximale Teilnehmerzahl in einer Kategorie erreicht, können keine weiteren Anmeldungen angenommen werden.

Die Startliste finden Sie im Internet unter www.luzernerstadtlauf.ch.

Check-in Inseli > mit Gepäck Check-in Bahnhofstr. Ziel

Alle Teilnehmenden des Luzerner 43. Stadtlaufs 2021 profitieren von der kostenlosen An- und Rückreise mit dem ÖV aus der ganzen Schweiz in der 2. Klasse! Das Spezialticket Swiss-Runners-Ticket muss mit dem persönlichen Promo-Code, welcher im Bestätigungsmail der Anmeldung integriert und auf der Startnummer am Coupon angebracht ist, online via www.luzernerstadtlauf.ch/anreise bezogen werden. Das Swiss-Runners-Ticket ist persönlich und auf der Rückfahrt nur zusammen mit der Startnummer gültig. Für Reisende mit vbl (Verkehrsbetriebe Luzern AG) gilt auch die Startnummer als ÖV-Billett zum Stadtlauf.

Die Startnummern werden drei bis fünf Tage vor der Veranstaltung an die rechtzeitig angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer versandt. Die Startnummern-Ausgabe für kurzfristig angemeldete Läuferinnen und Läufer erfolgt gegen Vorweisung des Einzahlungsbeleges bei den Nachmeldestellen.

Das geltende Schutzkonzept sieht am 43. Luzerner Stadtlauf 2021 keine Garderoben und Duschen vor. Das Kleiderdepot ist auf dem Inseli (Plan Nr. 6).

Sie können während der Veranstaltung an den Infoständen und nach der Veranstaltung auf der Geschäftsstelle abgegeben und abgeholt werden.

Die Siegerehrungen der Einzelläufe U12–U18 finden direkt nach dem jeweiligen Zieleinlauf im Zielbereich statt, die Over­all-Siegerehrungen des Hauptlaufes um 11.15 Uhr auf dem Kapellplatz.

In den Familien-Kategorien und Altstadt-Plauschrennen werden Preise verlost und den glücklichen Gewinnern direkt beim Zieleinlauf auf dem Kapellplatz übergeben.

Die Preise für sämtliche Team-Rangierungen werden nach der Veranstaltung zugeschickt oder übergeben.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahrgänge 2002 und jünger erhalten ohne Startgeldzuschlag nach dem Zieleinlauf die Erinnerungsmedaille. Alle Läuferinnen und Läufer erhalten auf dem Inseli ein Finisher-Geschenk und das Lunchsäckli der Migros.

Die vollständige Rangliste mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird in der «Luzerner Zeitung» vom Dienstag, 14. September 2021, veröffentlicht. Zudem können die Ranglisten am 12. September 2021 live im Internet abgerufen werden unter www.luzernerstadtlauf.ch.

Alpha Foto fotografiert die Teilnehmenden während des Laufes an verschiedenen Stellen. Rund einen Tag nach dem Lauf können die Bilder unter www.alphafoto.com über Eingabe der Startnummer gesucht und bestellt werden.

Im Liveticker von Swiss Image werden die besten Fotos des 43. Luzerner Stadtlaufs unter www.luzernerstadtlauf.ch veröffentlicht.

Dank ewl wird der Luzerner Stadtlauf auf dem Mühlenplatz und in der Bahnhofstrasse auf Grossleinwand sowie online via Livestream unter www.luzernerstadtlauf.ch live übertragen.

Alle Zieleinläufe werden gefilmt und stehen ab Montagabend, 13. September 2021, unter www.migros-impuls.ch/volksläufe zum Abruf bereit.

Versicherung ist Sache der Startenden. Der Veranstalter lehnt jede Haftung bei Unfällen, Krankheiten, Schadenfällen und Diebstählen ab.

Das Veranstaltungsreglement ist ersichtlich unter www.luzernerstadtlauf.ch.

Der Luzerner Stadtlauf ist Mitglied von Swiss Runners (www.swissrunners.ch).



Verein Luzerner Stadtlauf

Würzenbachstrasse 13

6006 Luzern



Tel. 041 375 03 35, Email: info@luzernerstadtlauf.ch