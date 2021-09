43. Luzerner Stadtlauf Ein Blick ins Stadtlauf-Archiv

Europäer

Der Österreicher Weidlinger siegte im Jahr 2000 als erster Europäer seit 1988 im Eliterennen.

Dehnen und Outfits

«Dehnen vor dem Start ist wichtig» lautete 1991 die Bildunterschrift in der Rang­listenbeilage. An dieser Aussage hat sich bis heute nichts geändert – an den Outfits der Läuferinnen und Läufer 30 Jahre später vielleicht schon ein wenig.

Medaillen

Die ersten drei «eigenen» Medaillen der Austragungen des Luzerner Stadtlaufs 1979–1981. Damals noch als Pin und unter dem alten Namen «Rund um die Musegg». Bei der Erstaustragung 1978 bekamen die Läuferinnen und Läufer das Erinnerungs­abzeichen der 600-Jahr-Feier der Stadt Luzern.

Teilnehmerzahlen

«Freude, nicht Angst» lautete 2008 der Kommentar zu den steigenden Teilnehmerzahlen von OK-Präsident Erwin Bachmann. Ängste sind auch heute unbegründet: Das Wachstum hat sich in den letzten Jahren aber abgeflacht und die Zahlen bleiben erfreulicherweise auf hohem Niveau konstant – zumindest im Zeitalter vor Corona.

Lunchsäckli

Das Migros-Lunchsäckli hat eine lange Tradition. Beim 15. Luzerner Stadtlauf 1992 erfolgte die Abgabe gleich im Zieleinlauf auf dem Kapellplatz. Der damalige Inhalt ist nicht überliefert.

Integration

Der Luzerner Stadtlauf mit Integrationsfunktion: Diese Familie stand 2002 mit einem Jungen im Rollstuhl am Start des Familienrennens. Ab der Jahrtausendwende wurden die Familienkategorien immer beliebter.