43. Luzerner Stadtlauf Marathon-Meisterin Rachel Berchtold kehrt zu den Wurzeln zurück Rachel Berchtold reist aus Bern an den Luzerner Stadtlauf. Die Mathematikerin mit besonderer Affinität zum Laufen kehrt damit zu ihren Wurzeln zurück.

Rachel Berchtold sagt: «Vor ein, zwei Jahren hat es mich wieder richtig gepackt.» Sie spricht vom Laufen, genauer gesagt vom Laufen an Wettkämpfen. Wobei die Betonung auf «wieder» liegt. Die Kaderfrau einer Zürcher Grossbank hatte als Marathonläuferin Karriere gemacht. 2010 gewann sie beim Zürich Marathon den Schweizer Meistertitel. Mit 2:47:11 Stunden weist sie eine persönliche Bestmarke auf, die einem internationalen Level nahekommt. Und für ihren Verein, den LC Zürich, errang sie zahlreiche weitere Erfolge.

Rachel Berchtold gewann 2010 den Schweizer Meistertitel im Marathon. Bild: Alessandro Della Bella / Kestone (Zürich, 11. April 2010)

Sie kehrt nun an den Stadtlauf zurück. Und dabei schliesst sich für sie ein Kreis. Dem Luzerner Stadtlauf verdankt die 41-Jährige nämlich ihre erste Begeisterung zum Laufen und somit auch ihre zahlreichen Erfolge. Sie sagt: «Dank dem Stadtlauf habe ich die Freude am Laufen entdeckt – und nicht zuletzt mein Talent fürs Laufen.»

Am Stadtlauf auf den Geschmack gekommen

Berchtold ist Luzernerin. In der 3. Primar beteiligte sie sich mit der Schulklasse am Klassiker. Und dabei stellte sie erstaunt fest: «Ich lasse die Buben hinter mir.» Podestränge erlief sie in der Folge weitere, zum Teil auch Kategoriensiege. Und sie stieg in die nationale Spitze auf. 1998 und 1999 gewann sie Silber an den Schweizer Meisterschaften bei den Juniorinnen über 800 m. Und die Tradition mit Luzern hielt sie hoch – auch später, als sie weggezogen war.

Als sie an der Uni Zürich Mathematik und Betriebswirtschaft studierte, lebte sie in Zürich. Die Dissertation schrieb sie in St. Gallen am Institut für Banken und Finanzen. Zum Arbeiten kehrte sich nach Zürich zurück. Das Laufen behielt daneben stets einen beachtlichen Stellenwert. Im LC Zürich pflegte und förderte sie ihre Möglichkeiten über die Mittel- und die Langstrecken. Während eines Auslandsemesters in Portland (USA/OR) motivierten sie Laufkolleginnen und -kollegen spontan zur Teilnahme am Boston Marathon. 2008 war das. Es sollte eine wegweisende Erfahrung werden. Unter den besten Spezialistinnen der Schweiz über die 42,195 km vermochte sie sich schnell einzureihen und sich dort auch zu etablieren.

Erst das Hauptrennen, dann den Mutter-Kind-Lauf

Mit den Kindern und dem Umzug nach Bern verlor der (Wettkampf-)Sport an Bedeutung. Im LCZ behielt sie allerdings ihre Funktion als Trainerin bei. Und das Hobby Laufen dient für das persönliche Wohlbefinden. Mittlerweile sind die Ambitionen wieder gewachsen. Wettkämpfe sorgen für Befriedigung. Rachel Berchtold trainiert wieder zielgerichteter. Dabei stellt sie erfreut fest: «Ich kann mein Niveau mit beschränktem Aufwand halten.» Drei bis vier Mal pro Woche schnürt sie ihre Laufschuhe und läuft zwischen 45 und 60 Minuten. 2015 beendete sie in Lausanne den Halbmarathon in beachtlichen 1:21:13 Stunden. Und auch an Luzern näherte sie sich wieder an: 2016 mit dem Kategoriensieg in ihrer Altersklasse, 2018 und 2019 mit dem Familienlauf.

Und nun plant sie einen Doppelstart. Am Vormittag das Hauptrennen über 4,65 km bei den Volksläuferinnen, am Nachmittag in der Kategorie Mutter-Kind. «Ich freue mich riesig auf die Rückkehr in meine Heimatstadt und die beiden unterschiedlichen Lauferlebnisse», sagt die Bernerin. Und sie fragt sich, ob sie mit den viel jüngeren Konkurrentinnen mithalten kann, ob sie es in ihrer Alterskategorie gar auf das Podest reicht oder sie allenfalls wieder siegen kann.

Ausbildung zum höchsten Trainerdiplom

Die Emotionen, die sie schon im Vorfeld ausstrahlt, zeigen den nach wie vor grossen Stellenwert des Laufens. «Die Leichtathletik ist und bleibt in meinem Leben wichtig.» Das zeigt sich auch darin, dass sie sowohl am Citius-Meeting Bern wie auch bei Weltklasse Zürich in der Eventstrategie tragend wirkt. Und weiterhin ist sie Haupttrainerin in der Langstreckengruppe des LC Zürich. Ihr spannender Weg als Läuferin scheint noch lange nicht beendet. Erst in diesen Tagen begann sie die Ausbildung zum Trainer A, der höchsten Stufe in der Leichtathletik. «Ich bin froh, dass ich auch etwas zurückgeben kann», sagt Rachel Berchtold abschliessend.