Luzerner Stadträtin Bitzi warnt vor SVP-Referendum gegen das Budget 2019 Die Steuern in der Stadt Luzern sind zu hoch, das finden SVP und Jungfreisinnige – und sammeln Unterschriften gegen das Budget 2019. Die zuständige Stadträtin Franziska Bitzi befürchtet ein Minus in der Stadt-Kasse. Simon Mathis

Steht ohne Budget da: Blick aus dem Rathausturm auf die Stadt Luzern mit der Kapellbrücke. (Bild: Pius Amrein, 14. September 2018)

Die Stadt Luzern beginnt das Jahr 2019 ohne rechtskräftiges Budget. Denn Exponenten der SVP haben ein Referendum gegen das Budget ergriffen, das der Grosse Stadtrat im November absegnete. Die SVP forderte bereits damals eine Senkung des städtischen Steuerfusses von 1,85 auf 1,75 Einheiten. (Artikel vom 29. November 2018)

Der Stadtrat rechnet dieses Jahr mit einem überraschend hohen Gewinn: 14 Millionen Franken soll dieser voraussichtlich betragen. Für die SVP ist das Grund genug, die Steuern wieder zu lockern. «Die Stadt Luzern hat seit 2014 weit über 70 Millionen zu viel eingenommen», heisst es in einer Mitteilung der Partei. Budgetiert habe man zwischen 2014 und 2017 lediglich 5,43 Millionen.

Den gleichen Standpunkt vertreten auch die Jungfreisinnigen; sie unterstützen das Referendum der SVP. «Erst eine Politik der knappen Kasse führt zu langfristiger Stabilität und Ausgewogenheit», argumentiert Lucas Zurkirchen, Präsident der Jungfreisinnigen Stadt Luzern.

Kopfzerbrechen während der Weihnachtstage

Die Stadt sei in den letzten Jahren nicht haushälterisch mit dem Geld umgegangen. Sie habe es geradezu «verschleudert», schreibt die SVP weiter. 800 Unterschriften müssen SVP und Jungfreisinnige nun bis am 6. Februar sammeln. Kommt das Referendum zustande, werden die Luzerner Stimmbürger am 31. März über das Budget abstimmen.

Bis dahin kann die Stadt laut Gesetz nur «die für die ordentliche und wirtschaftliche Verwaltung unerlässlichen» Ausgaben tätigen. Darunter fällt etwa der Lohn für das Verwaltungspersonal. Alle anderen Posten sind vorerst auf Eis gelegt. Eine Vielzahl von Einzelfällen muss geprüft werden. Die derzeitige Situation bereitet dem Stadtrat Kopfzerbrechen. Die eingesetzte Taskforce trifft sich auch zwischen den Festtagen um laufend zu klären, welche Ausgaben trotz fehlendem Budget ausgelöst werden dürfen. Die Blockade betrifft unter anderem Institutionen aus dem Kultur-, Sozial- und Sportbereich, mit denen die Stadt eine Leistungsvereinbarung hat.

«Natürlich sollten wir nicht auf Vorrat Steuern horten», sagt Finanzdirektorin Franziska Bitzi (CVP).

«Aber jetzt ist schlicht und ergreifend der falsche Zeitpunkt für eine Steuersenkung.»

Dafür nennt Bitzi drei Gründe:

Die Steuererträge von natürlichen Personen sinken. Und dieser Teil der Einnahmen mache einen Grossteil aus, nämlich 85 Prozent der ordentlichen Steuererträge. In naher Zukunft stünden mehrere grosse Investitionen an, für die sich das Volk klar ausgesprochen habe. So etwa diverse Schulbauten, die insgesamt weit über 200 Millionen Franken kosten. Weitere Projekte seien die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes, der Bau der Cheerstrasse oder die digitale Transformation. Darüber hinaus stehe ein Neubau des Luzerner Theaters im Raum. Die Aufgaben- und Finanzreform 2018 des Kantons (AFR18) verlangt 2020 von allen Gemeinden eine Senkung des Steuerfusses um 0,1 Einheiten im Vergleich zum Vorjahr. Allein dies werde einen Ausfall von 16 Millionen Franken verursachen. «Die AFR18 ist zurzeit zwar sistiert», sagt Bitzi. «Aber die Unsicherheit ist riesig.» In dieser Situation die Steuern zu senken, sei zu gefährlich. Wenn schon im Jahr 2019 die Steuern gesenkt würden, würde sich der Ausfall im Jahr 2020 auf 32 Millionen Franken verdoppeln.

Mit dem Argument, der Zeitpunkt für eine Steuersenkung sei schlecht, kann SVP-Präsident Dieter Haller gar nichts anfangen: «Das sagt die Regierung seit Jahren. Jedes Mal werden wir sowie die Einwohner der Stadt Luzern aufs Neue vertröstet, auch von den anderen bürgerlichen Parteien.»

Haller kann das «Jammern» nicht mehr hören

Die Stadt sei nicht dazu in der Lage, sauber zu budgetieren, meint Haller. Zum fünften Jahr hintereinander werde sie einen übertrieben positiven Abschluss haben. «Da soll die Regierung ja nicht jammern, sie habe zu wenig Geld.» Die Stadt habe gut gewirtschaftet. «Höchste Zeit, dass die Einwohner etwas zurück bekommen. Eine Steuerreduktion entlastet die ganze Stadtbevölkerung, das Haushaltsbudget jedes einzelnen wird aufgewertet.»

Dieter Haller hinterfragt etwa den Landerwerb an der Industriestrasse, der dem rund vierfachen Wert des momentanen Marktpreises entspreche. Auch die Subvention des Neubads mit über 200'000 Franken stösst beim ihm auf Kritik. Haller:

«Beispiele der Masslosigkeit gibt es unzählige.»

Auch die AFR18 lässt Haller nicht als Einwand gelten: «Die AFR18 wurde noch nicht behandelt, momentan weiss man nicht, was dabei herauskommt. Die Regierung sollte das Budget aufgrund von Fakten zusammenstellen, nicht aufgrund von Hypothesen.»

Das Budget-Referendum ist eine Besonderheit der Parlamentsgemeinden: Weder Bund noch Kanton kennen etwas Ähnliches. «Persönlich habe ich so meine Mühe mit der Idee des Budget-Referendums», sagt Bitzi. «Aber es ist natürlich ein demokratisches Recht der SVP, von ihm Gebrauch zu machen.»

Erfahrung mit einem budgetlosen Zustand machte Anfang Jahr Emmen. Grund war kein Referendum, sondern die Rückweisung des Budgets durch das Parlament.