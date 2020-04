Luzerner Stadtrat: Juso-Kandidat Skandar Khan tritt für zweiten Wahlgang an Skandar Khan, Juso-Kandidat für den Luzerner Stadtrat, stellt sich für den zweiten Wahlgang auf. Er fordert eine Abkehr von der bürgerlichen Politik.

(stp) Skandar Khan tritt für den zweiten Stadtrat-Wahlgang an. Dies geht aus einer Mitteilung der Juso Stadt Luzern am späten Sonntagabend hervor. Gemäss Mitteilung will die Jungpartei so dazu beitragen, eine linke Mehrheit in der städtischen Exekutive zu erreichen, um so «Lösungen für soziale Fragen voranzutreiben».

Skandar Khan (oben) will in den Luzerner Stadtrat. Bild: PD

Khan bedauert in der Mitteilung besonders die bürgerliche Politik von Franziska Bitzi-Staub und Manuela Jost. Er sagt: «Privatisierungen im Service Public und eine liberalere Wohn- und Wirtschaftspolitik bringen nicht das Beseitigen der aktuellen Problemen, sondern haben viele selber verschuldet.» So seien etwa die steigenden Mieten, welche für gemäss Khan «für viele nicht mehr bezahlbar» seien, die «schwindende freie Kulturszene» oder die privatisierten Kitas «negative Auswirkungen» für die Luzerner Bevölkerung.