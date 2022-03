Statistik Luzerner Stimmbeteiligung ist höher als Schweizer Durchschnitt Im Vergleich zur gesamtschweizerischen Stimmbevölkerung nehmen Luzernerinnen und Luzerner öfter an eidgenössischen Abstimmungen teil. Der Unterschied ist in den letzten Jahren allerdings kleiner geworden.

Zwischen den verschiedenen Abstimmungen gibt es grosse Unterschiede, was die Teilnahme anbelangt. Schaut man aber auf das gesamte Jahr, so war die Abstimmungsteilnahme im Jahr 2021 im langjährigen Vergleich am höchsten. Zudem war sie bei den Luzernerinnen und Luzernern höher als im gesamtschweizerischen Vergleich. Seit 2006 sind die Unterschiede zwischen der Teilnahme in Luzern und der Gesamtschweiz kleiner geworden, wie es in einer Medienmitteilung von Lustat heisst.

Eidgenössische Vorlagen mobilisierten die Luzerner Stimmbevölkerung in den letzten Jahren stärker als kantonale Vorlagen. Zudem mobilisieren politische Sachfragen stärker als Wahlen. Bei den Abstimmungen in den Gemeinden sorgen insbesondere Fusionsfragen für eine hohe Abstimmungsteilnahme, in den betroffenen Gemeinden ist denn auch die Abstimmungsbeteiligung für kantonale und nationale Anliegen an diesen Daten entsprechend hoch.

Gemäss Lustat liegt die Beteiligung in den Gemeinden Adligenswil, Hildisrieden, Horw, Meggen und Weggis regelmässig über dem Kantonsdurchschnitt. In den Gemeinden Dierikon, Geuensee, Root, Schötz und Zell hingegen war die Teilnahme regelmässig tiefer als der Kantonsdurchschnitt. (sfr)