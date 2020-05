Luzerner SVP-Fraktion nominiert Rolf Bossart als Kantonsrats-Vizepräsident Die kantonale SVP-Fraktion hat beschlossen, Rolf Bossart zur Wahl als Kantonsrats-Vizepräsident vorzuschlagen.

(spe) An der letzten Sitzung hat die SVP-Fraktion des Kantons Luzern entschieden, dem Parlament Rolf Bossart zur Wahl zum Kantonsrats-Vizepräsidenten vorzuschlagen. Er habe sich in der internen Ausmarchung durchgesetzt, heisst es in der Mitteilung der SVP Kanton Luzern.

Rolf Bossart Bild: PD

Bossart ist seit 2011 für die SVP im Kantonsrat tätig und hat bisher schon die Bildungs- und die Verkehrskommission präsidiert. Damit verfüge Bossart nebst der Tätigkeit als Kantons- und Gemeinderat auch über politische Führungserfahrung, so die Partei. Der Kandidat aus dem Wahlkreis Sursee ist Geschäftsführer des Detaillistenverbandes Luzern, Unternehmer und Vorstandsmitglied in diversen Vereinen.