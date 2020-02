Starke Leistungen der Luzerner an der Olympiade der Köche Der Luzerner Tim Hoffmann sichert sich mit der Schweizer Junioren-Kochnationalmannschaft den 3. Platz an der Olympiade der Köche in Stuttgart. In der Kategorie der Regionalteams wurde das Team des Cercle des Chefs de Cuisine Lucerne (CCCL) Olympiasieger.

Jubel bei der Schweizer Junioren-Kochnationalmanschaft über den 3. Platz an der Olympiade der Köche in Stuttgart. Bild: PD

(zim) Alle vier Jahre findet die Olympiade der Köche statt. Neben der Koch-Weltmeisterschaft ist die Olympiade der grösste und wichtigste Kochanlass der Welt. Eine tolle Leistung erbrachte dabei die Schweizer Junioren-Kochnationalmannschaft mit dem Luzerner Tim Hoffmann (Bürgenstock Hotels & Resort). Die jungen Köche haben es in ihrer Kategorie in der Gesamtwertung auf das Podest geschafft und sich mit dem dritten Platz hinter Schweden und Norwegen die olympische Bronzemedaille geholt. Das schreibt der Schweizer Kochverband in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Mit dem siebten Gesamtrang in ihrer Kategorie holte sich auch die Schweizer Kochnationalmannschaft eine Top-Platzierung.

Neben den Nationalmannschaften nahmen laut Mitteilung noch weitere Schweizer Teams an der Olympiade der Köche teil. Der Cercle des Chefs de Cuisine Lucerne (CCCL) erreichte in der Kategorie Regionalteams eine Goldmedaille. Das Team Luzern holt sich in der Punktewertung den Olympiatitel.