Luzerner Theater «Alice», made in Taiwan, ist eine Wundertüte «Tanz 35: Alice» geht im Luzerner Theater über die Bühne respektive Leinwand. Ein wunderliches Erlebnis in vielerlei Hinsicht – exklusiv für 50 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Der weisse Hase mit der Swarovski-Totenkopfmaske wird in Erinnerung bleiben, samt Ohren aus überlangen Fasanenfedern. Diese verführen nicht nur die bezaubernde Alice während 70 Minuten. Sie symbolisieren auch einen gewissen Nonsens, den Lewis Carroll mit seinem Literatur-Klassiker etabliert hat.

Wie oder wann beginnen? «Alice» hat keinen logischen Ablauf. Besonders in der Version des taiwanesischen Choreografen Po-Cheng Tsai. Sein Hase trägt auch keine Uhr auf sich. Er deutet sie nur gestenreich an. Oder wird sie auf der grossen Filmleinwand übersehen? Bei der Gelegenheit: Wo ist eigentlich Bucherer, «Experte für Uhren und Fine Jewellery» und Hauptsponsor des Luzerner Theaters?

Wegen Coronafällen konnte das Ensemble nicht genügend trainieren

Jedenfalls beginnt am Donnerstag um 19.30 Uhr die Filmvorführung von «Tanz 35: Alice». Die Premiere ist am 16. Januar 2021 ohne Publikum aufgeführt und aufgenommen worden. Der Auftrag an die Filmproduzenten Bonny Orbit: das Tanzstück im Luzerner Theater aus Zuschauerperspektive filmen. Dank der Dokumentation kann die zweite Premiere am 6. Mai überhaupt durchgezogen werden. Denn wegen Coronafällen hat das Ensemble nicht genügend trainieren können. Und der Tanz von Po-Cheng Tsai ist hochdynamisch. Der 33-Jährige kombiniert östlich-asiatische Tanzstile mit westlichem Contemporary Dance. Oder Ballett, Hip-Hop, Jazz mit Tai-Chi, Martial Arts, Kung-Fu, chinesischem Volkstanz. Beim Stück «Niflheim», 2016/17 auf derselben Bühne, zeigte er archaische Science-Fiction.

Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, wenn «Alice» von Po-Cheng Tsai anders daherkommt als «Alice im Wunderland» von Lewis Carroll aus dem Jahr 1865. Der Brite befreite das Mädchen aus viktorianischen Erziehungszwängen, in dem er es durch Albtraumorte schickte. Die junge Heldin begegnete allen Herausforderungen mit Nonchalance und Intelligenz. So wurde den Kindern eine wichtige Rolle innerhalb der Gesellschaft zugeschrieben.

Im futuristischen Ballonkleid

Zu sphärischen Tönen erscheinen im Luzerner Theater zu Beginn magische Funken. Auf dem dunklen Bühnenboden öffnet sich ein Lichtschacht. Hier fällt man also nicht hinunter, sondern steigt hoch: Lange Ohren respektive Federn auf dem Swarovski-Totenkopf tauchen auf, ein Hase mit nacktem Oberkörper und weissen Hosen (Carlos Kerr Jr.):

Bild: PD/Gregory Batardon

Die Federn erkunden den Raum wie Fühler und entwickeln eine eigene Dynamik. An den Rändern ziehen Baumkostüme umher. Ein zartes Wesen mit neugierigen Augen steigt aus der Tiefe – Alice (Valeria Marangelli) mit futuristischem Helm und kurzem Ballonkleid in Weiss:

Bild: PD/Gregory Batardon

Hoppla! Magische Begegnungen mit dem Hasen und weiteren Gestalten folgen. Alice schreitet durch einen Spiegel in eine Parallelwelt. Dreht die Zeit rückwärts, steht sie still? Tweedledee und Tweedledum wollen ihr glauben machen, dass sie nur vom schlafenden König geträumt wird und eigentlich gar nicht existiert. Wirklich?!

Bild: PD/Gregory Batardon

Beine bewegen sich wie Klappmesser

Die komponierte Filmmusik von Rockid Li, Sounddesigner aus Taiwan, peitscht metallisch voran. Akrobatik füllt den Raum: Beine bewegen sich wie scharfe Klappmesser, dann wieder wie fluide Wellen. Der verrückte Hutmacher versammelt an der Teeparty Grinsekatze, Raupe, Dodo Vogel, Bill die Eidechse, Lory der Papagei, Kolibri, Tweedledee und Tweedledum, drei Blumen. Der schwarze «Cheesecake-Tisch» wird als zusätzliche Bühne genutzt. Bei Tsai sind die meisten Wesen Alice wohl gesinnt. Sie wollen das Mädchen vor dem bösen Herzbuben und seiner Armee beschützen. Diese bildet mit roten Hüten ein Kampfherz. Ein Höhepunkt ist, wenn Alice in Weiss ihr Alter Ego, Alice in Rot, vom Sockel stösst.

Bild: PD/Gregory Batardon

Im zweidimensionalen Film hört man die Geräusche der Bewegungen und Stoffe kaum. Schade auch, dass die Kostüme nicht im nüchternen Theater-Foyer ausgestellt sind. Der Choreograf hat sich dazu vom exzentrischen Modelabel Alexander McQueen inspirieren lassen. Schade auch, dass kein Programmheft physisch verfügbar ist. Die Bilder des Fotografen Gregory Batardon zeugen von hochästhetischem Tanz. Vielleicht sollte der Film in einer kleinen Auflage herausgegeben werden? Das wäre eine Erinnerung an die abtretende Tanzdirektorin Kathleen McNurney, die während eines Jahrzehnts einige magische Momente bewirkte.