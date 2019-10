Luzerner Theater-Neubau: Jetzt stellt sich der Bund quer

Das Denkmal-Gutachten zum Luzerner Theater ist auch eine spannende Fundgrube zur Luzerner Geschichte. So wird die städtebauliche Entwicklung rund um das heutige Luzerner Theater detailliert geschildert: Bis in die 1830er-Jahre war das Gebiet Uferzone. Zwischen 1833 und 1835 wurde das Reussufer aufgeschüttet, um neuen Platz zu gewinnen. Für die Aufschüttung wurde unter anderem Material verwendet, das vom Brand in der Altstadt 1833 stammte. Gleichzeitig musste auch die bestehende Kapellbrücke gekürzt werden. Ursprünglich reichte die Kapellbrücke am linken Ufer nämlich bis zum Freienhof neben der Jesuitenkirche. Der Freienhof war gleichzeitig der einzige Zugang zur Brücke, welche im Mittelalter Teil der Stadtbefestigung war. Doch es blieb nicht bei der Brückenkürzung 1833. Wenige Jahre später wurde an der Kapellbrücke erneut Hand angelegt – einerseits, um den Quai zu verlängern, aber auch um das Fundament des neuen Theatergebäudes gegen die Strömung der Reuss zu sichern. 1857 wurde der Quai dann bis zum neuen Bahnhofplatz verlängert.

Der Bau des Theaters 1839 markiere den Anfang der modernen Stadtentwicklung, heisst es im Bericht. Interessant dabei: Während der Stadtteil westlich des Theaters weitgehend mittelalterlich und barock geprägt blieb, wurde das östliche Gebiet Schauplatz der rasanten Entwicklung mit «prächtigen Stadtpalästen», von denen heute etwa noch die Hauptpost erhalten geblieben ist. Südlich von Theater und Jesuitenkirche liegt der Hirschengraben. Die Strasse heisst so, weil sie früher tatsächlich ein Graben war. 1613 wurde er trocken gelegt, anschliessend wurden dort Hirsche angesiedelt.

Die Autoren stellen auch fest, dass die Nordseite des Theaters zur Reuss hin über all die Jahrzehnte die eigentliche Hauptseite darstellte. Der Theaterplatz, auf dem heute der Eingang liegt, entstand in der jetzigen Form erst mit dem Abriss des Freienhofs 1949.