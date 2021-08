Luzerner Trottoir-Ticker Exklusiv: So werden die «Bodum-Villen» nach dem Umbau aussehen ++ Zentralschweizer Ambitionen für Switzerland's next Topmodel Verblüffendes, Lustiges, Absurdes, Spannendes und Originelles: In diesem Ticker finden Sie ab sofort und regelmässig die etwas anderen Anekdoten, die im Grossraum Luzern zu reden geben.

26. August – Exklusiv: So werden die «Bodum-Villen» nach dem Umbau aussehen

Nun ist bekannt, wie die beiden «Bodum-Villen» an der Obergrundstrasse 99 und 101 in Zukunft gemäss dem Architektur-Büro «Romano & Christen» aussehen sollen.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 16. April 2020)

Die angekündigte «neuartige Gebäudehülle» der Villa Toscana ist im Hintergrund der Bilder gut erkennbar, die Grundstruktur des Gebäudes bleibt aber wohl bestehen. Also ganz im Sinne der vom Architekturbüro angekündigten «leichten Renovation». Der Aussenmauer wird ebenfalls neues Leben eingehaucht: Statt der Graffiti-Mauer wird nach der Renovation ein Metallzaun die Villa Toscana von der Villenstrasse trennen.

Die Zukunft der Villa Ryser tönt weniger rosig: Über das Gebäude an der Obergrundstrasse 99 schreibt das Architekturbüro folgendes: «Die Villa bleibt nach Möglichkeit ebenfalls erhalten.» Die zweite ehemalige «Bodum-Villa» befindet sich nämlich in weitaus schlechterem Zustand als das Nachbargebäude. Gemäss Visualisierung ist jedoch auch auf diesem Grundstück ein Anbau am hinteren Teil des Gebäudes geplant. (mha)

25. August – Drei Frauen und zwei Männer aus der Zentralschweiz wollen Switzerland's next Topmodel werden

Am Mittwoch 8. September startet auf ProSieben Schweiz die dritte Staffel von «Switzerland´s next Topmodel»: Mit dabei sind auch folgende Kandidatinnen und Kandidaten aus der Zentralschweiz: Lea (21) aus Zug, Nadia (26) aus Ebikon, Kristina (20) aus Neuheim, André (24) aus Luzern und Luca (22) aus Altdorf.

25. August – Luzern hat seine Welle wieder

433,66 Meter über Meer: Das ist der aktuelle Pegelstand des Vierwaldstättersees in Luzern. Die Situation ist schon seit mehreren Wochen weitgehend normalisiert. Somit präsentiert sich auch das Reusswehr wieder im vertrauten Bild: Etwa zu einem Drittel geöffnet, erzeugt das Wehr wieder die charakteristische und eindrückliche Welle vor dem Gebäude der Korporation Luzern. Rund 130 Kubikmeter Wasser fliessen dort pro Sekunde durch – es ist der einzige Abfluss des Vierwaldstättersees. Mitte Juli präsentierte sich die Situation noch völlig anders: Der See schob jede Sekunde bis zu 470 Kubikmeter Wasser durch das Nadelöhr am Ausgang der Luzerner Altstadt. Kein Wunder musste das Wehr damals vollständig geöffnet werden – inklusive Längs- und Seitenwehr, was nur sehr selten vorkommt.

Das Reusswehr präsentiert sich wieder im vertrauten Bild: Etwa zu einem Drittel geöffnet, erzeugt das Wehr wieder die charakteristische und eindrückliche Welle. Bild: Robert Knobel (Luzern, 25. August 2021)

24. August - Neue Pläne für ehemalige «Bodum-Villa» vor

Jetzt ist klar, was das Architekturbüro Romano & Christen bei der sogenannten «Bodum-Villa» an der Obergrundstrasse 101 plant. Am vergangenen Freitag wurde eine Projektänderung für das entsprechende Gebäude veröffentlicht. Das Unternehmen will hier seinen neuen Hauptsitz einrichten. Romano & Christen planen gemäss Beschrieb einen «wesentlich sanfteren Umgang mit dem historischen Bau». Sie wollen lediglich das Dach ersetzen und nach heutigen Standards dämmen. Alle anderen Elemente sollen nur restauriert und teilweise neu gefasst werden.

Die ehemalige «Bodum-Villa» an der Obergrundstrasse 101 mit Anbau.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 16. April 2020)

Der wesentlich modernere Anbau bleibt nun doch bestehen. Er soll allerdings von einer «neuartigen Gebäudehülle umschlossen» werden, so Romano & Christen. Die Rede ist von abgerundeten Gebäudeecken und grösseren Fenstern. Kosten werden die Massnahmen laut Baugesuch 1,5 Millionen Franken. (sma)

24. August – Luzerner «SCUHLE» schafft's auf Deutsches Häme-Portal

«Perlen des Lokaljournalismus», so heisst ein Portal aus Deutschland, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, «täglich und kostenlos eine Dosis Humor aus der deutschsprachigen Presselandschaft» zu veröffentlichen; oft aus Lokalzeitungen aus Deutschland (offene Tür im Gefängnis / Polizei findet Leiche auf Friedhof etc.).

Das Portal hat auf Social Media 600'000 Follower, und die werden nun mit einer Meldung bespasst, über die zuerst die Luzerner Zeitung berichtet hatte: Auf Social Media berichtet «Perlen des Lokaljournalismus» über den Tippfehler bei einer Strassenmarkierung an der Luzerner Sälistrasse: «SCUHLE» wurde dort in grossen weissen Buchstaben auf den Asphalt geschrieben. Eigentlich schade, hat die Stadt Luzern so schnell reagiert und den Fehler korrigiert, die Sälistrasse hätte mit ihrer «SCUHLE» Kultstatus erlangen können. Die Kommentatoren auf Social Media jedenfalls feiern sie. Jemand schrieb: «Alice Cuhper: Scuhl's out!» (mme)

23. August – Dieser Cup ist faszinierend

6 Bilder 6 Bilder Die Sandoz Trophäe, die jeweils dem Cupsieger im Schweizer Fussball übergeben wird, im Redaktions-Sitzungszimmer der Luzerner Zeitung. Nach dem Cupsieg bunkert der FCL den Chöbu, wie der Pokal auch genannt wird, nicht in den Katakomben der Swissporarena ein, sondern bringt ihn unter die Leute. Bild: MME (Luzern, 23.8.2021)

Nun, der Saisonstart des FCL ist leider als mies zu bezeichnen, umso lieber erinnern sich FCL-Fans an den 24. Mai 2021, als der FCL den Cupsieg holte und die Spieler die Sandoz-Trophäe in die Höhe stemmen durften. Ein Jahr lang darf der FCL den Pokal behalten - und er bunkert ihn nicht irgendwo ein in den Katakomben der Swissporarena, sondern bringt ihn zu den Luzernerinnen und Luzernern. An diesem Montag wurde diese Ehre auch der Luzerner Zeitung zuteil, ein paar Stunden lang befand sich die Trophäe auf der Redaktion, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machten voller Stolz Selfies. Wir haben den Chöbu!

Cupsiegerjunge: Oliver Marx, Grafiker bei der Luzerner Zeitung, mit dem Chöbu. Bild privat

Vom Glanz, der Historie und auch der Patina, welche die Sandoz-Trophäe ausstrahlt, ist man sofort fasziniert, wenn man ihn für einmal nicht im Fernsehen sieht, sondern in echt und von nah. Die Details etwa sind spannend zu betrachten, zum Beispiel die Abdichtung mit Harz am Boden des Kelches, damit man diesen mit Champagner füllen kann und die Flüssigkeit nicht ausfliesst. Oder auch der Transportbehälter der Trophäe ist eindrücklich, zu sehen oben in der Bilderstrecke.

Die Sandoz-Trophäe wird im Schweizer Cup seit 1925 vergeben, ausser zwischen 2003 und 2008, als der Wettbewerb Swisscom-Cup hiess. Es heisst vom Chöbu, er sei einer der ältesten Pokale, die im europäischen Fussball überhaupt noch vergeben werden. Die Namen der Cupsieger werden jedes Jahr aufs Neue in die rund sieben Kilo schwere und 50 Zentimeter hohe Sandoz Trophäe eingraviert. Und immerhin schon drei mal ist darauf der FCL verewigt, für die Cupsiege aus den Jahren 1960, 1992 und 2021. Und es hätte da noch Platz für weitere FCL-Inschriften: Rund 100 Gravuren haben noch Platz auf dem Chöbu. Hopp Lozärn! (mme)

Sternstunde der Vereinsgeschichte: Die beiden FCL-Legenden Christian Schwegler und David Zibung konnten ihre Karrieren am 24. Mai mit dem Cupsieg beenden und mit der Sandoz Trophäe jubeln. Bild: Philipp Schmidli (Bern, 24. Mai 2021)

21. August – Polizeianwärter mit nassen Füssen

Diese Aspiranten der Luzerner Polizei üben für den Ernstfall: Kürzlich war Wasserrettungs-Training angesagt: Luzerner Polizei, Facebook

Regelmässig dokumentiert die Luzerner Polizei auf Facebook, was ihre Aspirantinnen und Aspiranten in ihrer Ausbildung alles lernen müssen. Kürzlich etwa war Wasserrettung angesagt:

20. August – Summer in the City: Zum letzten Mal in diesem Jahr?

Enjoy, relax, lay down: Es wird nochmals sommerlich am Samstag in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12.8.2020)

Sommer am Samstag: Das ist eine perfekte Kombination. Auf Summer in the City und natürlich auch auf dem Land dürfen sich die Luzerner und überhaupt alle Zentralschweizer am Samstag freuen: Es wird nochmals heiss mit bis 28 Grad Celsius, dazu viel Sonnenschein. Und selbst am Samstagabend um 22 Uhr wird es noch milde 20 Grad warm sein. Geniessen wir also das letzte Sommerwochenende in einer der Luzerner Strandbadis, beim gemütlichen Apéro in einer der mittlerweile vielen Buvetten oder in einem anderen schönen Gastrobetrieb mit Aussenfläche oder lassen einfach die Seele baumeln, zum Beispiel auf der Wiese im Schatten einer der grossen Bäume im Park des Vögeligärtli.

Die Prognose von SRF Meteo für Samstag in Luzern. srf meteo

Denn: Vielleicht wird dies schon der letzte Sommer-Samstag in Luzern für dieses Jahr, das Licht jedenfalls scheint jetzt schon etwas herbstlich. Roger Perret von Meteonews bestätigt: «Möglich, dass dies der letzte sommerliche Samstag wird. Sicher wird es nicht mehr sommerlich am übernächsten Samstag.» Prognosen darüber hinaus seien noch nicht möglich, aber immerhin macht uns Perret Hoffnungen: «Bis Mitte September kann es schon noch sein, dass der Sommer nochmals zurückkommt». (mme)

20. August – Am Sonntag fällt die Seeüberquerung nicht ins Wasser

Start zur 9. Seeüberquerung am Sonntag, 18. August 2019 beim Lido: So wird es nun auch am kommenden Sonntag wieder aussehen. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 18.8.2019)

Letztes Jahr fiel die Seeüberquerung Luzern ins Wasser, wegen Corona, was auch sonst. Doch am kommenden Sonntag, 22. August, findet nun die zehnte Austragung statt; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer brauchen ein Covid-Zertifikat. Wie üblich führt die Strecke von Strandbad zu Strandbad: Lido-Tribschen. Los geht das Spektakel um 11.45 Uhr, die Siegerehrung ist um 13 Uhr. (mme)

Von Strandbad zu Strandbad: Die Strecke der Seeüberquerung Luzern führt vom Lido zum Tribschen und ist 1,1 Kilometer lang. Quelle: seeueberquerung-luzern.ch

19. August – Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei: FCL verabschiedet Migros Cash Card im Stadion

Wurst und Bier und alle anderen Ess- und Trinkwaren kann man in der Swissporerane ab sofort auch mit den gängigen Zahlungsmitteln begleichen, nicht mehr nur mit der Cash Card. FCL .ch

Seit einem Jahrzehnt konnten - oder mussten - die FCL-Fans in der Swissporarena die Pausen-Wurst und das Bier mit der Migros Cash Card begleichen, die man immer wieder aufladen musste. Sie wird nun abgelöst und wird zukünftig nicht mehr als Zahlungsmittel zur Verfügung stehen, teilt der FCL mit. Das letzte Heimspiel, an welchem die Cash Card in der Swissporarena eingesetzt werden kann, ist jenes am 26. September gegen den FC Lugano. Bereits ab sofort kann man im Stadion an den Foodboxen mit allen gängigen Karten, mit Twint oder mit Bargeld (an ausgewählten Kassen) bezahlen.

Der FCL beantwortet auf seiner Website häufig gestellte Fragen rund um das Ende der Cash-Card und zum neuen Bezahlsystem. Zum Beispiel diese: Was passiert mit Migros Cash Cards, die nach dem 26. September noch Guthaben aufweisen? Die Antwort des FCL: «Die Cash Card wird auch nach dem 26. September 2021 in allen Migros Filialen als Zahlungsmittel akzeptiert. Du verlierst deinen Geldbetrag also nicht, sondern kannst diesen bei einem Einkauf in einer Migros Filiale verwenden.» (mme)

18. August - Hotel Hermitage holt Stararchitekten

Das Hotel Hermitage am Luzerner Seeufer will sich ein Facelifting verpassen. 20 Zimmer sowie die Bar, die Lobby und der Eingangsbereich sollen völlig neu gestaltet werden. Dafür setzt das Hotel auf klingende Namen: Umsetzen wird das Sanierungsprojekt das renommierte Architekturbüro Herzog & de Meuron aus Basel. Das ist dem aktuellen Baugesuch zu entnehmen. Der rund 2,4 Millionen Franken teure Umbau bedingt eine dreimonatige Schliessung des Hotelbetriebs. (rk)

18. August – Fans können sich FCL-Seebrücken-Flaggen ergattern

Majestätisch wehen derzeit zehn riesige FCL-Fahnen an der Seebrücke im Wind. Sie weisen auf das 120-jährige Bestehen des Vereins hin. GIF: mme (Luzern, 17.8.2021)

Die Stadt steht noch bis Donnerstag, 19. August im Zeichen des FC Luzern: Bis dann dürfen die riesigen FCL-Flaggen bleiben, die bei der Seebrücke aufgehängt sind. Sie flattern dort im Wind seit 12. August und weisen auf das 120-jährige Bestehen des FCL hin. Aufgehängt wurden sie auf Initiative des FCL, die Stadt hat ein entsprechendes Gesuch bewilligt. Finanziert wurde die Aktion ebenfalls vom FCL; wie viel man sie sich kosten liess, kommuniziert der Verein nicht.

Dafür sagte FCL-Sprecher Markus Krienbühl auf Anfrage, was mit den zehn grossen Fahnen nach dem 19. August geschieht: Fans können sich eine davon sichern. Wie genau, sagt der FCL noch nicht, sondern es gibt erst vage Angaben dazu: FCL-Fans würden die Möglichkeit erhalten, «sich mit etwas Glück und Kreativität eine dieser Flaggen ergattern zu können», sagte Krienbühl. Nächste Woche werde der FCL genauer informieren. Wir werden in diesem Luzerner Trottoir-Ticker darüber berichten.

Vorerst bleiben die Fahnen aber noch bei der Seebrücke, und Reaktionen auf Social Media zeigen, dass sie bei den Luzernern sehr gut ankommen. Auch beim FCL freut man sich: «In erster Linie wollen wir mit dieser Aktion den Fans eine Freude bereiten, und dies ist uns ganz offensichtlich gelungen.» (mme)

17. August - Resteverwertung: Kreativer Materialmarkt eröffnet in Luzern

Es gibt ihn bereits in Bern, Basel und Zürich, am 24. September 2021 solls nun auch in Luzern soweit sein: Der Materialmarkt Offcut eröffnet. Bastler und Heimwerkerinnen finden hier Material, das bei anderen übrig blieb, aber noch taugt.

Was man alles in einem Materialmarkt finden kann. Quelle: wemakeit.com , Legebild @olu

Ob Stoffe, Draht, Schaumstoff, Papier, Holz – auch der Einkauf von Kleinstmengen ist möglich. Reste und Gebrauchtmaterialien weiter verwerten statt wegwerfen ist die Devise.

Geplant war ein Markt in Luzern seit längerem, die Suche nach einem Standort dauerte. Diesen hat das sechsköpfige Team nun an der Zollhausstrasse 2 in 6015 Luzern gefunden. Für das Projekt in Luzern läuft ein Crowdfunding. (spe)

16. August - Wo gibt's die schönsten Stadtstrände? In der Leuchtenstadt natürlich!

Das Rating der «SonntagsZeitung» bringt es an den Tag: Ufschötti und Lido Luzern sind top für's Strandgefühl. Bild: jem

Es ist ja nicht so, dass wir Lozärnerinnen und Lozärner es nicht gewusst hätten. Aber wenn man es dann schwarz auf weiss sieht, mischt sich zum Wissen eben auch noch der (lokalpatriotische) Stolz: Gleich zwei von sieben Top-Stadtstränden liegen in Luzern! Die «SonntagsZeitung» hat sich in der ganzen Schweiz nach den schönsten urbanen Strandgefühlen umgeschaut und ist - kein Wunder! - in der Leuchtenstadt doppelt fündig geworden. Ufschötti und Lido seien gar eine «Alternative zu Barcelona oder Sydney». Während das Lido das Prädikat «Miami Beach in rüdig» erhält (Sorry, liebe Zürcher Zeitungsmacher, aber «rüüdig» schreibt man immer mit zwei ü!), wird die Gratis-Badi Ufschötti mit dem hippen Berlin-Kreuzberg gleichgesetzt.

Der Vollständigkeit halber seien hier auch noch die weiteren fünf helvetischen Citys genannt, wo es scheint's tolle Strände gibt: Zürich (Mythenquai), Lugano (Lido), Lausanne (Plage de Vidy) und Genf (Baby-Plage). Klar ist aber sowieso: Luzern schwingt in der nationalen City-Beach-Szene mit rüüdig weitem Abstand obenaus. (jem)

16. August - Katze vertreibt Fuchs

Füchse in der Stadt Luzern sind keine Seltenheit. Dass dieser Fuchs aber einer Katze im Geissensteinring das Zmorge wegfrisst, ist frech. Das passt der Katze ganz und gar nicht:

Die drei wichtigsten Verhaltensregeln, wie Probleme mit Füchsen vermeiden werden können:

Füttern Sie Füchse nicht. Sie finden alleine genügend Nahrung. Ans Futter gewöhnte Füchse können aufdringlich und bissig werden und müssen dann geschossen werden.

Werfen Sie keine Knochen und Fleischabfälle auf den Kompost und decken Sie Ihren Komposthaufen ab, damit er für Füchse nicht zugänglich ist.

Stellen Sie Kehrichtsäcke im Container oder erst am Morgen auf die Strasse. Füchse zerfetzen immer wieder Kehrichtsäcke. (rem)

16. August - Zum Glück gibt es noch Bistro-Wagen und Restaurants

Bistro-Wagen im Bahnhof Luzern. Bild: MME

Kürzlich war in diesem Trottoir-Ticker die Rede von einem Interregio der Linie Luzern-Zürich im Bahnhof Luzern, der einen Speisewagen mit sich führte. Leider nur einen unbedienten, und es werden auch in Zukunft keine bedienten Speisewagen auf der Linie Luzern-Zürich verkehren. Aber es gibt Trost: Einige andere Züge, die in Luzern Halt machen, führen Bistro-Wagen mit. Dort kann man sich am Automaten feine Kaffees und Snacks rauslassen. Und: Einige Züge, die von Basel über Luzern ins Tessin fahren, haben gar Restaurants eingereiht. En Guete! (mme)

15. August - die Touristencars sind zurück, doch wo bleiben die Luzerner?

Mit viel Liebe zum Detail - und Geld - hat die Stadt Luzern die Carparkplätze umgestaltet, die wegen der Coronakrise nicht mehr gebraucht wurden. Wo früher chinesische Massentouristen aus dem Car hasteten, um vor der Weiterreise nach Paris noch rasch das Löwendenkmal zu fotografieren, stehen jetzt Pflanzenkisten, bunte Blumengestecke und Sitzgelegenheiten. Auf dem Löwenplatz hat die Stadt sogar einen Töggelikasten aufgestellt. Bloss: Was zur Belebung des Stadtraums gut gemeint war, entpuppt sich als tote Hose. Selbst an einem Sonntag bei bestem Wetter herrscht auf dem Löwenplatz gähnende Leere:

Bild: Robert Knobel (Luzern, 15. August 2021)

Die Luzernerinnen und Luzerner wollen die improvisierten Pop-up-Pärke partout nicht ins Herz schliessen. Es wäre vielleicht besser, die Plätze wieder ihrer ursprünglichen Nutzung zuzuführen. Denn erste Cars haben bereits wieder ihren Weg nach Luzern gefunden. Zum Glück hat die Stadt neben dem Impro-Pärkli vorausschauend noch einige Busparkplätze frei gehalten. (rk)

Bild: Robert Knobel (Luzern, 15. August 2021)

13. August - Freigleis-Radler sorgen für Erleuchtung im Schrebergarten

Haben Sie gewusst, dass der Schäferweg doppelt beleuchtet wird? Ich auch nicht. Der Schäferweg (links im Bild) wird durch Strassenlampen beleuchtet. Er erhält aber auch Licht von den Freigleis-Lampen, die an den ehemaligen Zentralbahn-Stromleitungen aufgehängt sind (rechts im Bild):

Bild: Robert Knobel (Luzern, 13. August 2021)

Wer nun das Lichterspektakel der doppelten Beleuchtung hätte anschauen wollen, der hat Pech: Seit einer Woche wird ein Abschnitt der öffentlichen Beleuchtung versuchsweise abgeschaltet, «zur Reduktion von negativen Lichtemissionen», wie die Stadt auf einem Plakat schreibt. Doch: Die Stadt Luzern prüft nun die doppelte Beleuchtung ab Herbst 2021 entlang der Familien- und Gemeinschaftsgärten Allmend. Ob das deren Besitzer freuen wird? (rem)

13. August – Vor einem Monat sah die Welt in Luzern noch ganz anders aus

Zwischen diesen Bilder liegt genau ein Monat: Jenes mit den orangenen Schlauchsperren wurde am 13. Juli gemacht, das andere am 13. August. Bilder: Nadia Schärli / Martin Messmer

Über 30 Grad, blauer Himmel, Sonnenschein vom Morgen bis am Abend, Luzern geniesst den Sommer. Auch der heutige 13. August wird wieder ein hochsommerlicher Tag zum Geniessen. Welch ein Kontrast zum 13. Juli, also genau vor einem Monat: Damals stieg der Pegel des Vierwaldstättersees immer höher, es wurden Schutzmassnahmen ergriffen in der ganzen Stadt. Vor einem Monat stand der Wasserspiegel bei 434,53 Meter über Meer, am 13. August sind es noch 433,54 Meter über Meer - innerhalb eines Monats sank der Pegel also um fast einen Meter. (mme)

Weiteres Beispiel: Bahnhofstrasse am 13. Juli und am 13. August.

12. August – Eine Trompete der etwas anderen Art



Morgen beginnt das Lucerne Festival und die Vorfreude ist gross. Der Trompeten-Solist des Lucerne Festival Orchesters wärmt sich hierfür auf besondere Weise auf. (sfr)

12. August – Stadt-Schloss gefällig?



Sowas kommt selten auf den Markt: Die Villa «Freihof Schlössli» in Luzern ist derzeit zum Verkauf ausgeschrieben. Bild: Archivbild LZ

16,5 Zimmer, 435 Quadratmeter Wohn- und 3000 Quadratmeter Grundstückfläche: Traumhafte Zahlen zu einer ganz besonderen Immobilie, die derzeit in der Stadt Luzern zum Verkauf steht: Es handelt sich um die historische Liegenschaft «Freihof Schlössli» aus dem Jahr 1623. Nur der Kaufpreis dürfte für Normalverdiener nicht so traumhaft sein. Wie oft bei Liegenschaften im obersten Preissegment erfährt man diesen erst «auf Anfrage». Hier gibt es alle Infos zu dieser wirklich wunderschönen Schlossvilla im Geissenstein-Quartier. (mme)

12. August – Was macht der Speisewagen im Bahnhof Luzern?

Dieser Speisewagen war am Donnerstagmorgen in Luzern zu sehen. Bild: mme (Luzern, 12.8.2021)

Einen Speisewagen auf der Linie Luzern-Zürich mit Servierpersonal, das einem morgens einen Kaffee oder mittags einen Gemischten ans Tischchen mit Lämpchen am Fenster bringen würde: Der Interregio aus Zürich, der donnerstagmorgens gegen acht Uhr im Bahnhof Luzern einfuhr, hatte einen solchen eingereiht. Nur leider war die Bar zu, die Küche kalt. Wir fragten nach bei den SBB, ob man sich in Luzern auf der Strecke nach Zürich wieder auf Speisewagen freuen darf. «Nein, das ist derzeit nicht vorgesehen», teilte die Pressestelle auf Anfrage mit. Aber wieso hatte dann der IR am Donnerstagmorgen ein Restaurant dabei? Hintergrund seien kurzfristige Umstellungen beim Rollmaterial. Deshalb sei im Fernverkehrs-Doppelstöcker ausnahmsweise ein unbedienter Restaurant-Waggon mitgefahren, so die SBB.

10. August – Messi zu PSG statt zum FCL

Sieht super aus: Superstar Lionel Messi im FCL-Dress. Quelle: Bildmontage Internet

Es wäre eine sensationelle News gewesen: Superstar Lionel Messi wechselt vom FC Barcelona zum FC Luzern. Seit bekannt wurde, dass er die Katalanen verlässt, kursierten im Netz jedenfalls bereits gephotoshoppte Bilder wie jenes oben, die den Argentinier im FCL-Dress zeigen - nun, träumen dürfen die Luzerner Fans natürlich immer. Doch leider wurde am Dienstag bekannt, dass der Zauberfloh lieber nach Paris zu PSG wechselt statt zum FCL. Aus der Traum. Aber hey, Messi nehmen wir auch noch mit 40. (mme)

Auch die Kollegen von Pilatus Today photoshoppten Messi zum FC Luzern. Quelle: Bildmontage Pilatus Today

9. August – Polizei eskortiert Entenfamilie an den See

Dieser Anblick dürfte bei manch einem für einen Schmunzler gesorgt haben: Die Polizei eskortiert eine Entenfamilie durch den Bahnhof Luzern.

Quelle: PilatusToday

8. August – Quasselstrippe muss wochenlang schweigen

Ab 16. August ist Maik Wisler auf Radio Energy Luzern zu hören - doch davon durfte er lange nichts erzählen. Bild: Privat

Dass Radiomoderator Maik Wisler Radio Pilatus verlässt, wurde schon Mitte April bekannt – nicht aber, was der stadtbekannte Radiomann nachher beruflich tun wird. Dies nämlich wurde erst Mitte Juli mitgeteilt, er geht zu Radio Energy Luzern. Der Moderator musste also drei Monate schweigen. In unserem Interview sagt Wisler, er habe «natürlich nicht» ins Blaue hinaus gekündigt: «Ich wusste, wie es für mich weitergeht. Aber ich durfte nichts sagen. Mir ist es eigentlich nie schwergefallen, obwohl ich täglich mehrmals auf meine Zukunft angesprochen wurde. Ich hielt mich an die Regeln.» Und dennoch: Sicher wird sich Wisler darüber freuen, dass er jetzt nicht mehr schweigen muss, sondern reden darf. Wäre sonst ja auch komisch, so eine moderierte Morgenshow, in der keiner ein Wort sagt. (mme)

27. Juli – Ringelnatter geniesst bei Polizei Privileg

Räuber verhaften, Raser blitzen, Raufbolde trennen – und zwischendurch mal eine Ringelnatter festnehmen: Auch das gehört zum Alltag der Luzerner Polizei, wie sie kürzlich mit diesem Insta-Post unter Beweis stellte.

Ganz anders als Räuber, Raser und Raufbolde sind Ringelnattern jedoch stark gefährdeten Arten, weshalb die Natter laut Polizei-Post «behutsam eingefangen wurde und in der Natur wieder freigelassen wurde». (mme)

13. Juni - Dance-Duo vom FCL tut es schon wieder

Die beiden FCL-Publikumslieblinge, Goalie Marius Müller und Stürmer Pascal Schürpf, machen nicht nur auf dem Spielfeld eine gute Figur: Nun zeigen sie uns schon in einem zweiten Insta-Video, dass sie es nicht nur in den Füssen und in den Händen haben, sondern auch in den Hüften: Zum Hit «Rasputin» von Boney M. zeigen die beiden in einem Dance-Clip, was sie draufhaben. Schon einige Wochen zuvor hatte das Duo einen solchen Clip veröffentlich, damals, um sich «offiziell für Lets Dance zu bewerben», wie sie schreiben. Nun, als FCL-Fan hofft man vor allem, dass die beiden Profis vor allem auf dem Rasen ihre Gegenspieler austanzen... (mme)