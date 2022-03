Zentralschweizer Ukraine-Blog Luzern setzt ein Zeichen für den Frieden ++ Nidwaldner Spendeaktion läuft aus dem Ruder Der Krieg in der Ukraine bewegt auch in unserer Region. Hier erfahren Sie laufend Neuigkeiten über lokale Initiativen, Veranstaltungen und Entwicklungen rund um den Ukraine-Konflikt.

Luzern setzt ein Zeichen für den Frieden Als Zeichen der Solidarität sind am Donnerstagabend öffentliche Bauten beleuchtet worden, so etwa das Luzerner Theater, das Rathaus am Kornmarkt oder das Kultur- und Kongresszentrum Luzern. LZ-Fotograf Pius Amrein hat die Momente festgehalten:

Polin startet Sammelaktion «Nidwalden hilft Ukraine» – und wird komplett überrannt Video: Martina Birrer / Tele 1

Nidwalden richtet Infoline zum Ukraine In der Bevölkerung treten vermehrt Fragen zu Hilfestellung oder vorsorglichen Massnahmen auf. Der Kanton reagiert und hat einen Sonderstab gebildet. Als erstes ist eine Ukraine-Infoline in Betrieb genommen worden, wie die Staatskanzlei mitteilt. Sie ist von Montag bis Freitag von 10-16 Uhr unter 041 618 75 15 oder per Email ukraine@nw.ch erreichbar. Zusätzlich gibt die Website www.nw.ch/ukraine-hilfe Auskunft.

So erleben Ukrainerinnen und Russinnen in Luzern den Krieg Eine Woche ist seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vergangen. Wie viele andere fühlen sich Menschen aus der Ukraine, Russland und Weissrussland in Luzern vom Krieg überrumpelt. Mit fünf von ihnen haben wir gesprochen. (sok) Krieg in der Ukraine «Unser Leben wurde in einem Tag zerstört» – so erleben Ukrainerinnen und Russinnen in Luzern den Krieg Sophie Küsterling

Auch der Kanton Zug, Brocki und Kirchen bieten Hilfe an Kanton und Stadt Zug werden sich bei der Aufnahme geflüchteter Menschen aus der Ukraine grosszügig und hilfsbereit zeigen, wie Landammann Martin Pfister und Stadtpräsident Karl Kobelt erklären. Der Bedarf an Hilfe scheint vorhanden zu sein. Krieg in der Ukraine Auch der Kanton Zug, Brocki und Kirchen bieten Hilfe an Harry Ziegler

Erneut Kundgebungen in Luzern geplant

Am Donnerstagabend um 18 Uhr findet auf dem Helvetiaplatz in der Stadt Luzern eine bewilligte Friedenskundgebung zum Krieg in der Ukraine statt. Dazu aufgerufen hat die Klimabewegung «Fridays for Future». Für Freitag ist zudem eine Solidaritätsdemo in Luzern angesagt. Organisiert wird sie von SP, Grünen, Mitte und GLP, wie die Parteien in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben. Man dürfe gerne eine «Kerze für den Frieden» mitnehmen, heisst es. Die Kundgebung findet um 19 Uhr auf dem Kornmarkt statt. Dabei wird unter anderem der russische Autor Michail Pawlowitsch Schischkin auftreten. Bereits am vergangenen Samstag wurde in Luzern für Frieden demonstriert. (rem) Kundgebung Pazifistische Parolen und persönliches Leid: Luzerner Demonstrierende fordern Frieden in der Ukraine David von Moos/ Salome Erni

Blumenverkauf zugunsten Ukraine Die Mitglieder des Soroptimist Clubs Luzern Saphir verkaufen am 5. März von 9 bis 14 Uhr Osterglocken auf dem Luzerner Falkenplatz. Mit dem Erlös wird eine Aktion unterstützt, damit in der slowakischen Grenzregion humanitäre Hilfe für geflüchtete Menschen aus der Ukraine geleistet werden kann. (rem)

Stadt Luzern spendet 30'000 Franken Die Finanzdirektion der Stadt Luzern hat für die Nothilfe wegen der fortschreitenden militärischen Angriffe in der Ukraine einen sofortigen Solidaritätsbeitrag von 30’000 Franken an die Glückskette gesprochen. Die Stadt stelle jedes Jahr finanzielle Mittel für Nothilfen bereit, wie sie mitteilt. Im Budget 2022 ist dafür 110'000 Franken vorgesehen. (rem)

Luzerner Theater und KKL erstrahlen in Regenbogenfarben Morgen Donnerstagabend werden die Fassaden des KKL und des Luzerner Theaters in den Regenbogenfarben als Zeichen des Friedens erstrahlen. Die Aktion «Light for Peace» wird gemeinsam organisiert von den Verbänden der Veranstaltungsbranche in der Schweiz, Deutschland und Österreich, wie das Luzerner Theater mitteilt.

Privatradios lancieren Solidaritätsaktion Um auf den Krieg in der Ukraine aufmerksam zu machen und Spenden für die Geflüchteten zu sammeln, haben sich Schweizer Privatradios im Rahmen einer Solidaritätsaktion zusammengeschlossen. Darunter sind auch neun Radios von CH Media, so etwa Radio Pilatus: Krieg in der Ukraine «Eure Spende für die Ukraine»: Schweizer Privatradios lancieren gemeinsamen Solidaritätstag Stefanie Geske

Luzerner Psychiatrie spendet 15’000 Franken Die Luzerner Psychiatrie (Lups) bekundet ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und spendet 15’000 Franken zur Linderung der humanitären Not. Wie das Lups in einer Mitteilung schreibt, wird der Betrag an die Glückskette einbezahlt, welche die Hilfe für Menschen auf der Flucht koordiniert.

2. März – Grosses Solidaritätskonzert in Luzern In der St.Karli-Kirche in Luzern findet am nächsten Sonntag (6. März 2022) ein grosses Solidaritätskonzert für die Ukraine statt. Beteiligt sind ausschliesslich Musikerinnen und Musiker aus Osteuropa – grösstenteils aus Russland und der Ukraine. Das Konzert startet um 17 Uhr, der Eintritt ist gratis. Es wird eine Kollekte zugunsten der Glückskette für die Unterstützung der Kriegsopfer gesammelt. Gespielt werden unter anderem Werke von Rachmaninov, Brahms, Bartok und Schostakowitsch.

Stadt Zug appelliert in blau-gelb an friedvolles Zusammenleben Stadt und Kanton Zug sind bekannt für ihre internationale Bevölkerung, auch viele Menschen aus der Ukraine und aus Russland leben hier. Die Stadt Zug hat nun ihr Stadthaus in die landesfarben der Ukraine getauch und appelliert an alle, gegenüber allen Menschen offen zu sein, die in Zug leben. «Auch jener russischer Herkunft. Denn auch sie tragen keine persönliche Verantwortung am Krieg in der Urkraine», schreibt die Stadt auf einem eindringlichen Post auf Facebook.

1. März – Reformierte Landeskirche Luzern spendet 10‘000 Franken

Der Synodalrat der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Luzern spricht 10‘000 Franken für die HEKS-Nothilfe. Das kirchliche Hilfswerk leistet humanitäre Unterstützung für Menschen in der Ukraine und auf der Flucht. Dies meldet die Kirche am Dienstagabend.

«Wir setzen uns als Gemeinschaft solidarisch für unsere Mitmenschen und für den Frieden ein», sagt Lilian Bachmann, Synodalratspräsidentin. Die Luzerner Landeskirche ruft zudem zur Aufnahme von geflüchteten Menschen in der Schweiz sowie der Beendigung der kriegerischen Auseinandersetzungen auf. (zfo)

1. März – Telekomanbieter erlassen Kosten

Swisscom, Sunrise und Salt ermöglichen aus ihren Netzen kostenlose Anrufe in die Ukraine. Auch Roaming-Gebühren werden erlassen, wie sie in den sozialen Medien kundtaten. Zudem dürfen Flüchtlinge aus der Ukraine bis auf weiteres gratis mit der SBB fahren.

1. März – Ukraine-Krieg für Kinder erklärt

Die Nachrichten aus Osteuropa verunsichern auch viele Kinder und Jugendliche: Wieso gibt es diesen Krieg? Was sind die geschichtlichen Hintergründe? SRF hat ein Erklärvideo speziell für Kinder und Jugendliche aufgeschaltet:

1. März – Hochschule Luzern will ukrainische Hochschulen unterstützen

Die Hochschule Luzern schliesst sich der Erklärung des Schweizer Hochschulverbands Swissuniversities an, welcher Massnahmen zum Schutz von ukrainischen Studierenden, Forschenden und Akteuren der Zivilgesellschaft fordert. «Die Schweizer Hochschulen werden alles in ihrer Möglichkeit Stehende tun, um die ukrainischen Hochschulen in dieser schwierigen Situation zu unterstützen», schreibt die HSLU auf ihrer Website.

28. Februar – 500 gedenken in Zug der Menschen in der Ukraine

Am Montagabend fanden sich gut 500 Menschen auf dem Stadtzuger Postplatz ein, um still für den Frieden in der Ukraine zu protestieren. Es wurden traditionelle Lieder gesungen und Kerzen angezündet.

11 Bilder 11 Bilder 500 Personen gedenken auf dem Postplatz in Zug den Menschen in der Ukraine. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Februar 2022)

28. Februar – Flüchtlinge: Kanton Luzern setzt Taskforce ein und sucht Plätze

Mehr als eine halbe Million Menschen flüchten nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks aus der Ukraine. Im Kanton Luzern bereitet man sich nun mit einer Taskforce auf die Aufnahme von Schutzbedürftigen vor:

28. Februar – Warum auch Firmen leiden, die keine direkten Beziehungen zu Russland pflegen

Die Energiewende ist noch nicht geschafft. Im Kanton Luzern sind viele Firmen von Erdgas abhängig. Das stammt auch aus Russland – und wird nun teurer:

28. Februar – Gütsch-Besitzer distanziert sich von «allen kriegerischen Ereignissen in der Ukraine»

Der russische Geschäftsmann Kirill Androsov ist laut eigenen Angaben nicht von den Sanktionen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine betroffen. Er sei kein Oligarch, sondern ein internationaler Investor:

28. Februar – Jungparteien fordern: Ukrainische Flagge ans Stadthaus

Alle sechs Jungparteien der Stadt Luzern haben einen offenen Brief an den Stadtrat geschrieben. Darin fordern sie, die Stadt solle aus Solidarität mit der Ukraine die ukrainische Flagge am Stadthaus hissen. Als Vorbild nennen sie die Stadt Basel, wo bereits seit Donnerstag die blau-gelbe Flagge am Rathaus hängt:

Ukrainische Fahne am Basler Rathaus. Roland Schmid / BLZ

Das Luzerner Stadthaus ist zurzeit mit der Schweizer, der Luzerner und der Europafahne beflaggt:

Bild: Pius Amrein

28. Februar – Lucerne Festival sagt Konzert mit russischen Stars ab

Nicht mehr erwünscht: Dirigent Valery Gergiev dirigiert das Mariinsky Orchestra – hier im KKL im Sommer 2021. Peter Fischli Switzerland

Kehrtwende: Nachdem das Lucerne Festival zunächst keinen Handlungsbedarf gesehen hatte, reagiert es nun doch auf den Krieg in der Ukraine. Die im Sommer geplanten Konzerte des Mariinsky Orchestra und Valery Gergiev im KKL werden abgesagt. Dies teilte das Festival am Montag mit.

28. Februar – Unterkünfte für Flüchtlinge in Luzern gesucht

Die Kampagnenorganisation Campax koordiniert private Angebote für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen in den Schweizer Städten – unter anderem in Luzern, wie die Website Ronorp berichtet.

28. Februar – Reformierte lancieren tägliches Friedensgebet

Als Zeichen gegen den Krieg lädt die Reformierte Kirche Stadt Luzern zum gemeinsamen Beten ein. Ab sofort findet jeden Abend um 18 Uhr ein Friedensgebet in der Lukaskirche statt. «Bei Gebet, Stille und mit Hoffnungslichtern wird an die Menschen in der Ukraine, die so leiden, und in Russland gedacht», schreibt die Kirche in einer Mitteilung.

Die Lukaskirche in Luzern. Boris Bürgisser

27. Februar – Russisches Gas für die Stadt Luzern

Der grösste Teil der Stadt Luzern wird mit Erdgas geheizt - und dieses stammt unter anderem aus Russland. Die Jungen Grünen haben deshalb im Stadtparlament eine Interpellation mit kritischen Fragen eingereicht.

26. Februar – soll die Luzerner Fasnacht abgesagt werden?

Feiern und fröhlich sein, während in Europa Krieg herrscht? Das geht nicht, fand man zum Beispiel in der Karnevalshochburg Köln. Auch in Luzern wurden Stimmen laut, die Fasnacht abzusagen oder im Gedenken an die Kriegsopfer zumindest anders zu gestalten. Mehrheitsfähig sind solche Forderungen allerdings kaum.

26. Februar – Demonstration für Frieden in der Ukraine auf dem Luzerner Helvetiaplatz

Leserbild Katerina Stankevich

Zwischen 200 und 300 Leute demonstrieren an einer bewilligten Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine. Sie rufen dazu auf, die Gewalt sofort zu stoppen.

Leserbild Katerina Stankevich

24. Februar – Luzerner Parteien geben überparteiliche Erklärung ab

Die Vertreter aller Parteien, mit Ausnahme der SVP, äussern sich zum Ukraine-Krieg. Darin zeigen sich die Spitzen bestürzt über die Vorfälle: