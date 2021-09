Luzerner Volksschulen Masken bleiben auch nach den Herbstferien im Schulzimmer Pflicht Der Kanton Luzern verlängert die bestehenden Coronamassnahmen. Zudem empfiehlt er Selbsttests vor dem Schulstart.

Bild: Matthias Balk / DPA

Auch nach den Herbstferien müssen Kinder und Jugendliche ab der 5. Klasse im Schulzimmer eine Maske tragen. Zudem werden ab der Sekundarstufe 1 weiterhin Reihentests durchgeführt. Das teilt das Bildungs- und Kulturdepartement mit. Die bisher geltenden Massnahmen an den Luzerner Schulen hätten sich bewährt und dafür gesorgt, dass die Klassenquarantänen stark zurückgegangen seien. Zudem könnten mit den repetitiven Testungen allfällige positive Reiserückkehrende schnell erfasst und die Übertragungsketten unterbrochen werden, heisst es.

Eindrücklich ist, wie sich die Fallzahlen an den Schulen in den letzten Wochen entwickelt haben. Waren vor gut zwei Wochen an der Volksschule 43 Klassen im Fernunterricht, so waren es am vergangenen Freitag noch zehn. Eindrücklich ist der Rückgang bei den Kindern. Am Freitag waren 475 Volksschülerinnen und -schüler im Kanton Luzern in Quarantäne. Zwei Wochen davor waren es noch 1159.

Die Schutzmassnahmen seien «verhältnismässig und geeignet, um den Präsenzunterricht so weit wie möglich aufrecht zu erhalten», wird Regierungspräsident Marcel Schwerzmann (parteilos) zitiert. Bei einer Verbesserung der Situation sollen die Massnahmen gelockert werden.

Das Bildungs- und Kulturdepartement erinnert daran, dass Kinder und Jugendliche mit Symptomen zu Hause bleiben und einen Coronatest machen müssen. Zudem empfiehlt es Schülerinnen und Schülern ohne Symptome vor Schulbeginn zu Hause einen Selbsttest zu machen. Falls dieser positiv ist, müssen sie sich mittels PCR-Test auf Covid-19 testen lassen. «Dies schützt die Klassen auch vor grösseren Ausbrüchen, verbunden mit Quarantäneanordnungen.» (cgl)