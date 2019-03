Luzerner Wahlen: So wählen Sie Köpfe und Parteien Kantons- und Regierungsrat werden im Kanton Luzern mit unterschiedlichen Systemen gewählt. Wir führen Sie durch das Majorz- und Proporzwahlverfahren.

Die Stadtluzerner Parteien haben ihre Wahlunterlagen bereits verschickt. (Bild: Pius Amrein, 3. März 2019)

(avd/nus) 801 Kantonsrats- und 9 Regierungsratskandidaten – die Auswahl für die Wahlen vom 31. März ist riesig. Doch mit einigen Tipps meistern auch Jungbürger das Wahlprozedere problemlos.

Beginnen wir mit der Regierungsratswahl. Die fünf Exekutivmitglieder werden im Majorz­system auserkoren. Dabei werden diejenigen Kandidaten gewählt, die das absolute Mehr erreicht haben und auf die die meisten Stimmen entfallen. Der Kanton Luzern gilt dabei als ein Wahlkreis.

Ein Beispiel: 2015 gingen 98'344 gültige Wahlzettel ein. Das absolute Mehr lag also bei 49'173 Stimmen. Im ersten Wahlgang erreichten mit Guido Graf, Reto Wyss (beide CVP) und Robert Küng (FDP) drei Kandidaten das absolute Mehr und waren damit gewählt. Drei der anderen fünf Kandidaten, nämlich Marcel Schwerzmann (parteilos, bisher), Paul Winiker (SVP, neu) und Felicitas Zopfi (SP, neu), traten zum zweiten Wahlgang an, wo das einfache Mehr genügte, also diejenigen zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen das Rennen gemacht haben.

Die Wahl der Stimmbürger fiel auf Marcel Schwerzmann und Paul Winiker; die SP verlor ihren Sitz also an die SVP. Der Grüne Michael Töngi und Irina Studhalter von den Jungen Grünen verzichteten auf ein Antreten bei der zweiten Ausmarchung.

Regierungsratswahlen: Panaschieren ist erlaubt

Für die Wahlen vom 31. März liegen 28 Listen von Parteien und Komitees sowie eine Blankoliste bereit. Sie dürfen jedoch nur eine Liste einreichen. Wer eine vorgedruckte Liste benutzt, kann sie unverändert lassen, einen Namen streichen und/oder durch einen anderen Namen ersetzen (Panaschieren).

Auf der Liste muss mindestens ein wählbarer Kandidat stehen. Eine Liste der Regierungsratswahlen darf nicht mehr als fünf Kandidaten enthalten und keinen Namen mehr als einmal. Die Mehrfachnennung (Kumulieren) ist hier also nicht erlaubt.

Kantonsrat wird im Proporzverfahren gewählt

Etwas komplizierter ist die Wahl der 120 Kantonsräte, da hier das Proporzsystem gilt. Der Kanton ist in sechs Wahlkreise aufgeteilt, wobei die Kreise Entlebuch und Willisau einen Verbund bilden. Die Sitze wurden nach der Bevölkerungszahl auf die Wahlkreise verteilt.

Die Stimmen werden in jedem Wahlkreis in zwei Schritten ausgezählt. Zuerst wird ausgerechnet, welche Parteien wie viele Stimmen geholt haben und wie viele Sitze ihnen demnach im Rat zustehen. Im zweiten Schritt werden die Parteisitze an Kandidaten verteilt. Von den Parteien mit Sitzanspruch erhalten jene Kandidaten mit den meisten Stimmen je einen Sitz.

Kantonsratswahlen: Kumulieren ist möglich

Wie bei den Regierungsratswahlen dürfen Sie nur eine Liste einlegen. Das kann eine vorgedruckte oder eine selbst ausgefüllte Blankoliste sein. Auch hier können Namen gestrichen und/oder durch andere ersetzt werden. Und nebst dem Panaschieren kann hier auch kumuliert werden; also ein Kandidat ein zweites Mal aufgeführt werden. Mehr als zwei Mal bringt nichts, jede weitere Stimme für den gleichen Kandidaten ist ungültig. In erster Linie wählen Sie die Partei für Ihren Wahlkreis. Wenn Sie ein parteitreuer Wähler sind, legen Sie die Parteiliste ein. Selbst wenn die Liste Leerzeilen enthält, werden diese der Partei angerechnet. Umgekehrt sind die Leerzeilen nutzlos, wenn Sie auf der Blankoliste keine Parteibezeichnung oder Listennummer anbringen.

Eine Liste darf nicht mehr Kandidatennamen enthalten, als im betreffenden Wahlkreis Kantonsräte zu wählen sind. Für die Kantonsratswahlen dürfen nur amtliche Listen im offiziellen Couvert verwendet werden. Für die Regierungsratswahlen sind auch private Listen zulässig. Werden Listen verändert, müssen die Änderungen handschriftlich sein. Und: nicht vergessen, den Stimmrechtsausweis zu unterschreiben.