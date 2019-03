Live Luzerner Wahlticker: Die Urnen sind geschlossen, jetzt wird ausgezählt Der Kanton Luzern wählt heute eine neue Regierung und ein neues Parlament. Kann Fabian Peter den FDP-Sitz des zurückgetretenen Robert Küng verteidigen? Profitieren die Grünen und Grünliberalen auch in Luzern von der aktuellen Klimadebatte. In unserem Wahlticker verpassen Sie keine wichtige Entscheidung. Lukas Nussbaumer, Flurina Valsecchi, Jonas von Flüe, Lucien Rahm

Das Wichtigste in Kürze

Das Luzerner Stimmvolk wählt heute eine neue Zusammensetzung des Regierungsrates. Vier der fünf Bisherigen treten wieder an. Den FDP-Sitz von Robert Küng will Fabian Peter verteidigen. Einzige Frau unter den neun Kandidaten ist Korintha Bärtsch (Grüne).

Vier der fünf Bisherigen treten wieder an. Den FDP-Sitz von Robert Küng will Fabian Peter verteidigen. Einzige Frau unter den neun Kandidaten ist Korintha Bärtsch (Grüne). Auch der 120-köpfige Kantonsrat wird neu gewählt. Mit bislang 38 Mitgliedern ist die CVP am stärksten im Parlament vertreten. Daran dürfte sich auch in den kommenden vier Jahren nichts ändern, schreibt unser Politreporter Lukas Nussbaumer.

wird neu gewählt. Mit bislang 38 Mitgliedern ist die CVP am stärksten im Parlament vertreten. Daran dürfte sich auch in den kommenden vier Jahren nichts ändern, schreibt unser Politreporter Lukas Nussbaumer. Mit den ersten Zwischenergebnissen aus den kleineren Wahlkreisen ist am frühen Nachmittag zu rechnen. Die Resultate der Regierungsratswahlen werden am späteren Nachmittag bekannt, gefolgt von den Ergebnissen der Kantonsratswahlen.

11:40 Uhr

Das Luzerner Regierungsgebäude: Hier werden nach dem Mittag die ersten Resultate bekannt gegeben.

(Bild: René Meier)

11:30 Uhr - Ausgangslage im Regierungsrat

Acht Kandidaten und eine Kandidatin wollen in den Regierungsrat: Vier von ihnen treten erneut an - Marcel Schwerzmann (parteilos), Guido Graf (CVP), Reto Wyss (CVP) und Paul Winiker (SVP). Neu mitmischen wollen Fabian Peter (FDP), Jörg Meyer (SP), Korintha Bärtsch (Grüne), Roland Fischer (Grünliberale) und Rudolf Schweizer (parteilose Schweizer). Für die Regierungsratswahlen sind 28 Listen eingereicht worden.

11:30 Uhr - Ausgangslage im Kantonsrat

Die Zürcher Wahlen vor einer Woche haben zu einem klaren Linksrutsch im Parlament geführt. Die Grünen und die Grünliberalen haben stark zugelegt, die SVP stark verloren. Und wie werden die Kräfte im Kanton Luzern heute verteilt? Für die Neuwahlen in den Kantonsrat bewerben sich in den sechs Wahlkreisen insgesamt 314 Kandidatinnen und 488 Kandidaten auf 61 Listen. Und so sieht die Sitzverteilung bisher in Luzern aus:

11:30 Uhr - Guten Morgen aus der LZ-Redaktion

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser. Der Wahltag ist angebrochen, im Regierungsgebäude laufen die letzten Vorbereitungen, die Urnen in den Gemeinden sind geschlossen, die Auszählung der Stimmen hat begonnen. In diesem Ticker liefern wir alle Resultate, Einschätzungen, Reaktionen und Kommentare.