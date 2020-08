Luzerner Waldeigentümer schlagen Alarm: Die Folgen der Klimaveränderung setzen dem Wald zu Nun wird sichtbar, worauf die Förster schon länger aufmerksam machen: Ganze Waldpartien verfärben sich braun, eine weitere Generation Borkenkäfer ist ausgeflogen.

Die braunen Flecken werden häufiger. Zunehmend lassen die Waldeigentümer abgestorbene Bäume im Bestand stehen. Bild: WaldLuzern

(zim) Das Schadensausmass in den Wäldern wird nun auch für den Laien sichtbar. Ganze Waldpartien verfärben sich und sterben ab, heisst es in einer Medienmitteilung von WaldLuzern, dem Verband der Waldeigentümer. Die Gründe sehen die Waldeigentümer in den wiederkehrenden Sturm- und Trockenschäden seit Januar 2018 und nun als deren Folge auch im zunehmenden Borkenkäferbefall bei Fichte und Tanne.

Ausserhalb des Schutzwaldes würden immer mehr Waldeigentümer auf die Nutzung dieser Bäume verzichten. Sie lassen sie als stehendes Totholz im Wald. Dies laut WaldLuzern vor allem deshalb, weil das Holz dieser Bäume – obwohl noch gut verwendbar – keinen Wert mehr habe. Die Lager der Verarbeiter seien randvoll, die Preise für solches Holz seien im Keller und lägen mittlerweile unter den Bringungskosten. Eine Nutzung lohne sich nicht mehr.

Derzeit wird in Schutzwäldern schönstes Bergholz «vernichtet». Bild: WaldLuzern

Den Waldeigentümern und dem Forstpersonal fehlen Perspektiven

Die Entwicklung im Wald ist gemäss WaldLuzern besorgniserregend. Nicht nur, dass sich die Borkenkäfersituation weiter verschärfen werde, zu denken gebe die Situation auch dem Forstpersonal, das den Wald pflegt und damit dafür sorgt, dass er stabil bleibt und seine Schutzleistungen erbringen kann. Es stimme Förster, Forstwarte und Waldarbeiter nachdenklich, dass sie mit ihrer Arbeit etwas produzieren, das am Markt keinen Wert mehr hat.

Es ist deshalb laut WaldLuzern nicht weiter erstaunlich, dass die Abwanderung von Forstpersonal in andere Branchen zunimmt. Es sei nicht die fehlende Freude an der Arbeit im Wald, weshalb sie sich vom Beruf abwenden. Vielmehr liege der Grund in den ausbleibenden Perspektiven sowie der fehlenden Wertschätzung und Wertschöpfung für eine anspruchsvolle Arbeit.

Waldpflege an die Klimaveränderung anpassen

«Es ist jetzt erst recht wichtig, dass wir den Wald für die Zukunft fit trimmen», wird Ruedi Gerber, Präsident von WaldLuzern in der Mitteilung zitiert. Man müsse die Waldpflege und die Bestandesbegründungen an die Klimaveränderung anpassen. Damit könnten die Waldeigentümer auch in Zukunft einen von der Weiterverarbeitung nachgefragten Rohstoff produzieren.

Um dies zu erreichen, brauche es jedoch Rahmenbedingungen, die sich wirtschaftlich rechnen. Nun sei es wichtig, dem Wald und den Menschen die für ihn arbeiten eine Perspektiven zu geben. Dafür stehe die gesamte Holzkette bis hin zum Konsumenten in der Verantwortung.