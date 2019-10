Luzerner Zeitung sucht einen Volontär 100 % (w/m) Wir ermöglichen Nachwuchs-Journalisten ein Volontariat in den regionalen Ressorts unserer Print-Zeitung sowie unseres Online-Portals.

Online-Redaktoren bei der Arbeit. (Archivbild Luzerner Zeitung)

Ihre Aufgaben

Wir suchen deshalb an den beiden Standorten in Luzern und in Stans per 1. Januar 2020 oder nach Vereinbarung befristet für 12 Monate begeisterungsfähige und interessierte Persönlichkeiten:

Sie lernen in einer einjährigen praxisbezogenen Ausbildung die journalistischen Arbeiten unserer regionalen Ausgaben kennen.

Sie gewinnen einen wertvollen Einblick in die Welt der Medien und in den Redaktionsalltag.

Sie sind Teil der Redaktion und erlernen in der Praxis sowie mittels interner Schulungen alle relevanten Abläufe, von der Planung, der Recherche bis zur Realisation der Beiträge eines Redaktors.

Sie arbeiten konvergent sowohl für unsere Print-Ausgaben wie auch für unser Online-Portal. Hierfür lernen Sie auch die digitalen Erzählformen kennen und anwenden.

Ihr Profil

Sie können eine abgeschlossene Berufslehre oder Matura vorweisen.

Sie verfügen bereits über erste Erfahrungen im Journalismus, haben schon eigene journalistische Texte geschrieben und wollen jetzt richtig in den Beruf einsteigen.

Flexible Arbeitszeiten und Einsätze auch am Wochenende entsprechen Ihrem Lebensrhythmus, und das hohe Tempo einer Tageszeitung, besonders auch eines Online-Newsportals ist für Sie kein Problem.

Sie haben Freude am journalistischen Schreiben und sind sicher in der mündlichen und schriftlichen Sprachkompetenz.

Sie bringen eine gute Portion journalis­tische Neugierde, ein gutes Allgemeinwissen und eine rasche Auffassungsgabe mit. Besonderes Interesse an regionalen Begebenheiten sowie wichtigen lokalen Persönlichkeiten und Entscheidungsträgern sind von Vorteil.

Wir legen Wert darauf, dass Sie während des Volontariats in der Zentralschweiz wohnen.

Ihre Zukunft

Wir bieten Ihnen eine Ausbildung zum Reporter und Produzenten und die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in einem zukunftsorientierten Unternehmen einzusetzen und weiter­zuentwickeln.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Christian Meier, Stv. Chefredaktor/Leiter regionale Ressorts Luzerner Zeitung, christian.meier@luzernerzeitung.ch, gerne zur Verfügung.

Arbeitsort

6002 Luzern, Maihofstrasse 76 / 6370 Stans, Obere Spichermatt 12

Ihr nächster Schritt

Haben wir Sie neugierig gemacht? Anja Gerber, HR Manager, freut sich auf Ihre Online-Bewerbung.