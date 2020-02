Podcast Luzerner Zunftmeisterinnen über Frauen an der Fasnacht und die Unterschiede zwischen Stadt und Land Nadia Hofstetter, Zunftmeisterin der Zieberlizunft Sigigen, und Antoinette Steck, die bei der Stadtluzerner Zunft zum Dünkelweiher das Zepter schwingt, erzählen in der achten Folge unseres Podcasts von ihren Erfahrungen an der Fasnacht.

Nadia Hofstetter (42) ist die erste Frau, die bei der seit 1955 bestehenden Zieberlizunft Sigigen das Zunftmeisteramt ausführt. Der Name lehnt sich an die in Sigigen wachsenden Zieberli an, eine Zwetschgen-Art. Noch heute gibt es den Zieberlischnaps der Zunft, die rund 180 Mitglieder hat. Nadia Hofstetter amtet bis 2022 als höchste Fasnächtlerin.

Die zwei Zunftmeisterinnen Nadia Hofstetter (Zieberlizunft Sigigen/Ruswil, links) und Antoinette Steck (Zunft zum Dünkelweiher Luzern).

Bild: Manuela Jans-Koch, Luzern, 6. Februar 2020

In der Stadt Luzern hat Antoinette Steck bei der Zunft zum Dünkelweiher das Sagen – und ist somit erst die zweite Frau. 81 Jahre ist es her, seit Fasnächtler aus dem Obergrundquartier die Zunft zum Dünkelweiher gegründet haben. Heute gibt es rund 40 aktive Zünftler und Zünftlerinnen, sowie mehr als 100 Gönner.

Die achte Folge des Podcasts «s'andere Interview»:

