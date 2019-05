Luzernerin nach zehn Jahren als reformierte Synodalrätin: «Ich hätte die Legislatur gerne beendet»

An der Synode in Luzern wurden am Dienstag Yvonne Lehmann und Daniel Rüegg verabschiedet. Damit hat die Exekutive der Reformierten fünf Mitglieder. Für Lehmann endet damit eine Karriere, die an der Basis begonnen hat.