Luzerns Kampf gegen rote Punkte In keiner anderen Region hat es in den letzten 30 Jahren so viele Masernfälle gegeben wie im Entlebuch. Luzern macht als Hotspot Schlagzeilen – zu Unrecht, findet der Kantonsarzt. Christian Glaus

Der Kanton Luzern registrierte 2019 bisher drei Masern-Fälle.Bild: Urs Flüeler/Keystone

Wer sich nicht mit den Masern anstecken will, sollte einen weiten Bogen um den Kanton Luzern machen. Diesen Schluss legt ein Bericht der «Sonntagszeitung» nahe. Aufgrund von Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) schreibt diese, dass in den letzten 30 Jahren in keiner anderen Region so viele Masernfälle aufgetreten seien wie im Entlebuch (wir berichteten). Insgesamt wurden 158 Fälle gezählt, normiert auf 10 000 Einwohner entspricht dies 67 Erkrankungen. Zudem lägen sechs der zehn Gemeinden mit den meisten Masernfällen im Kanton Luzern, Spitzenreiter sei Malters. Zugeschrieben wird dies auch den vielen Impfskeptikern und -gegnern.

Im Kanton Luzern reagiert man auf die Berichterstattung verärgert. Malters verschickte umgehend eine Mitteilung. In den letzten fünf Jahren habe man keinen einzigen Masernfall registriert, in den letzten zehn Jahren einen. Die Statistik stelle «die heutige Realität» falsch dar.

Kantonsarzt: Statistik falsch ausgelegt

Dass die Zahlen des BAG korrekt sind, bestätigt der Luzerner Kantonsarzt Roger Harstall. Daraus abzuleiten, dass der Kanton heute noch ein Masern-Hotspot sei, sei aber falsch. Er erklärt: 2008 grassierte in der Schweiz eine Masern-Epidemie mit über 2200 Fällen, rund die Hälfte davon im Kanton Luzern. Seither habe es in Luzern pro Jahr zwischen 0 und 6 Fällen gegeben; aktuell seien es drei, schweizweit 160.

Der Kantonsarzt verweist auch auf die nationalen Impfstudien, die regelmässig durchgeführt werden. Demnach waren im Jahr 2009 insgesamt 82 Prozent der 2-Jährigen mit zwei Dosen gegen Masern geimpft. 2016 lag dieser Wert bei 85 Prozent. Die nächste Statistik wird 2020 erstellt. Deutlicher ist die Veränderung bei den 8-Jährigen. Deren Impfrate stieg von 81 Prozent im Jahr 2009 auf 90 Prozent. Auch bei den 16-Jährigen ist die Tendenz steigend. «Die Entwicklung der Impfraten stimmt uns insgesamt positiv», sagt Harstall. Die Durchimpfrate von 95 Prozent, welche für die Elimination der Masern nötig ist, sei aber noch nicht erreicht – «wie in anderen Kantonen auch». Das Problem sei vor allem, dass die zweite Impfung oft vergessen gehe. Das wolle man mit der Information von Eltern, Ärzten und weiteren Fachpersonen im Gesundheitswesen ändern.

«Luzern ist nicht das schwarze Schaf»

Zum Risiko einer neuerlichen Masernepidemie im Kanton will sich Roger Harstall nicht äussern. «Das ist hypothetisch und hängt von verschiedenen Faktoren ab.» Er sei aber erleichtert, dass es im Kanton Luzern in den letzten Jahren nicht mehr Fälle gab. Es liege auf der Hand, dass das Ansteckungsrisiko in Regionen mit mehr Impfskeptikern höher sei.

Das Risiko geht vor allem von den Erwachsenen aus. «Sie sind sich des Ansteckungsrisikos zu wenig bewusst und sie sind schwierig zu erreichen», sagt Mark Witschi, Leiter Impfempfehlungen und Bekämpfungsmassnahmen beim BAG. Dieses will nun erreichen, dass sich auch Erwachsene vermehrt impfen lassen. Massnahmen dazu sind Angebote in Apotheken und die Befreiung der Impfung von der Franchise. Witschi bestätigt, dass das Risiko einer Masernepidemie in Regionen mit vielen Impfskeptikern und -gegnern erhöht sei. Dazu zählt er auch den Kanton Luzern. Er anerkennt aber die Fortschritte: «Luzern ist nicht das schwarze Schaf.»