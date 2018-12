Leserbilder: Schicken Sie uns Ihre Silvester-Fotos

Wie verbringen Sie den heutigen Abend? Stossen Sie um Mitternacht draussen an oder sitzen Sie an einem festlich dekorierten Tisch? Und sind Sie dabei, wenn die Raketen in die Luft steigen? Dann schicken Sie uns Ihre schönsten Silvester-Bilder.